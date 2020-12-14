Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Популярный в Японии ресурс Futabanet решил выяснить, какая игровая консоль по мнению зрелой аудитории является самой красивой. В опросе участвовала мужская часть игрового сообщества в возрасте от 30 до 40 лет. В десятке победителей оказалось несколько консолей PlayStation, включая новейшую модель, которая явно выделяется своим дизайном на фоне конкурента в лице Xbox Series, но, на удивление, PS 5 не оказалась лидером рейтинга.

реклама

Первое место заняла Nintendo — одна из старейших компаний на игровом рынке. Для 20,3% опрошенных дизайн Nintendo Famicom оказался более привлекательным, чем дизайн PS 5, которая заняла 2-е место в рейтинге с долей голосов 15,3%. Отмечается, что Nintendo Famicom, известная также как NES, была выпущена в 1983 году и обрела сверхпопулярность, благодаря которой Nintendo и Япония заняли лидирующие позиции в игровой индустрии. Nintendo в общей сложности продала не менее 60 млн. приставок NES во всем мире.

Остальные позиции разделились между другими моделями Nintendo и Sony, 3-е место с 11,3% заняла Nintendo Super Famicom (Super Nintendo), 4-е с 7,7% — PS 4. Следующие позиции достались компактным моделям GameBoy Color и PS Vita, 6,3% и 6% голосов соответственно. За различные модели Xbox проголосовало лишь 2,7% респондентов.

анонсы и реклама -9000р на RTX 3060 Ti в Ситилинке Еще одна RTX 3060 Ti со скидкой в Ситилинке RTX 3070 с огромной скидкой - смотри ASUS RX 6800 в Регарде 12 видов 3060 Ti в Ситилинке Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке Куча 3080 в Ситилинке - но цены очень сильно не радуют Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке Слив 3060 Ti в XPERT.RU Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ -40% на HDD Fujitsu в Регарде

Источник: 3dmgame, Futabanet