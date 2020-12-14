PlayStation 5 не заняла первое место в рейтинге самых красивых консолей по версии японских СМИ
Популярный в Японии ресурс Futabanet решил выяснить, какая игровая консоль по мнению зрелой аудитории является самой красивой. В опросе участвовала мужская часть игрового сообщества в возрасте от 30 до 40 лет. В десятке победителей оказалось несколько консолей PlayStation, включая новейшую модель, которая явно выделяется своим дизайном на фоне конкурента в лице Xbox Series, но, на удивление, PS 5 не оказалась лидером рейтинга.
реклама
Первое место заняла Nintendo — одна из старейших компаний на игровом рынке. Для 20,3% опрошенных дизайн Nintendo Famicom оказался более привлекательным, чем дизайн PS 5, которая заняла 2-е место в рейтинге с долей голосов 15,3%. Отмечается, что Nintendo Famicom, известная также как NES, была выпущена в 1983 году и обрела сверхпопулярность, благодаря которой Nintendo и Япония заняли лидирующие позиции в игровой индустрии. Nintendo в общей сложности продала не менее 60 млн. приставок NES во всем мире.
Остальные позиции разделились между другими моделями Nintendo и Sony, 3-е место с 11,3% заняла Nintendo Super Famicom (Super Nintendo), 4-е с 7,7% — PS 4. Следующие позиции достались компактным моделям GameBoy Color и PS Vita, 6,3% и 6% голосов соответственно. За различные модели Xbox проголосовало лишь 2,7% респондентов.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила