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PlayStation 5 не заняла первое место в рейтинге самых красивых консолей по версии японских СМИ

Многие восхищаются дизайном PlayStation 5, хотя в сети можно найти и немало забавных мемов, высмеивающих внешний вид консоли. Для зрелого поколения японских игроков дизайн новинки от Sony не является самым привлекательным.
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Популярный в Японии ресурс Futabanet решил выяснить, какая игровая консоль по мнению зрелой аудитории является самой красивой. В опросе участвовала мужская часть игрового сообщества в возрасте от 30 до 40 лет. В десятке победителей оказалось несколько консолей PlayStation, включая новейшую модель, которая явно выделяется своим дизайном на фоне конкурента в лице Xbox Series, но, на удивление, PS 5 не оказалась лидером рейтинга.

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Первое место заняла Nintendo — одна из старейших компаний на игровом рынке. Для 20,3% опрошенных дизайн Nintendo Famicom оказался более привлекательным, чем дизайн PS 5, которая заняла 2-е место в рейтинге с долей голосов 15,3%. Отмечается, что Nintendo Famicom, известная также как NES, была выпущена в 1983 году и обрела сверхпопулярность, благодаря которой Nintendo и Япония заняли лидирующие позиции в игровой индустрии. Nintendo в общей сложности продала не менее 60 млн. приставок NES во всем мире.

Остальные позиции разделились между другими моделями Nintendo и Sony, 3-е место с 11,3% заняла Nintendo Super Famicom (Super Nintendo), 4-е с 7,7% — PS 4. Следующие позиции достались компактным моделям GameBoy Color и PS Vita, 6,3% и 6% голосов соответственно. За различные модели Xbox проголосовало лишь 2,7% респондентов.

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Источник: 3dmgame, Futabanet

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Теги

playstation 5 nintendo playsation игровая консоль игровая приставка игровая классика
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