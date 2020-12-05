Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Radeon RX 6700 XT уступит в противостоянии с GeForce RTX 3060 Ti — данные Moore's Law Is Dead

Позиционирование видеокарт AMD Radeon на базе графического процессора Navi22 интересует многих потенциальных покупателей. Сможет ли RX 6700 XT соперничать с GeForce RTX 3060 Ti? Слухи неутешительны, но AMD предложит лучшую цену.
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3060 Ti Gigabyte AORUS - цена тебя очень удивит
RTX 3060Ti Gigabyte GAMING OC PRO в Ситилинке
RTX 3060Ti Gigabyte EAGLE - дороже чем ожидалось
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.


Некоторую ясность в вопрос позиционирование видеокарт AMD среднего сегмента решил внести известный инсайдер Moore's Law Is Dead, ранее снабжавший сообщество достаточно точной информацией о характеристиках видеокарт нового поколения. Новые слухи указывают на то, что Radeon RX 6700 XT не сможет конкурировать с GeForce RTX 3060 Ti.

реклама

По предположениям, AMD была не готова, что GeForce RTX 3060 Ti будет настолько близка к RTX 3070. Поняв, что разрыв производительности наверстать не получится, компания сейчас работает над удешевлением моделей Radeon RX 6700, которые должны будут привлекать внимание низкой ценой — менее $350 для эталонной RX 6700 XT. Также инсайдер считает, что известные на данный момент спецификации действительно станут финальными.

Возможные характеристики Navi22 и RX 6700 XT по данным различных источников

 

анонсы и реклама
GIGABYTE 3060Ti EAGLE OC в Ситилинке
RTX 3060Ti Palit DUAL OC в Ситилинке
RTX 3060Ti Gigabyte GAMING OC в Ситилинке
RTX 3060Ti MSI VENTUS 2X OC в Ситилинке
3060 Ti - уже в XPERT.RU
Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Справедливо отметить, что новые модели Radeon пока не впечатляют своей производительностью в трассировке лучей, вполне вероятно, что у представителей среднего сегмента эта технология вызовет еще больше проблем. Возможности AMD Super Resolution пока неизвестны, остается надеяться, что информация появится в ближайшее время — это было бы к месту, наверняка, многие думают о выборе между GeForce RTX 3060 Ti и Radeon RX 6700 XT.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd amd radeon radeon rx 6700 xt radeon rx 6700
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Suprim X: шутки закончились
14
Обзор и тестирование материнской платы ASRock B550 Taichi
34
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Project Cars 3
8
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Suprim X
34
Битва игровых компьютеров: Core i5-10600КF & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700 ХТ
9
Деньги вперед: главные игры декабря 2020 года
17
Тестирование четырех поколений процессоров в играх Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint и Wildlands
5
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio
20
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
75
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
35

Интересные материалы

Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: ноябрь 2020
22 ноября 2020 64
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
1 декабря 2020 35
Битва видеокарт: GeForce RTX 2080 Super VS GeForce GTX 1080 Ti в связке с процессором Core i5-10400F
29 ноября 2020 47
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
1 декабря 2020 75
Assassin’s Creed: Valhalla — рецензия
25 ноября 2020 38
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
25 ноября 2020 31

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Геймеры придумали эффективную тактику борьбы с перекупщиками процессоров и видеокарт AMD на eBay
74
Графический драйвер AMD использует одно ядро ​​ЦП при использование карт Nvidia
37
Битва процессоров – 8-ядерный Ryzen 7 5800X за 449$ vs 18-ядерный Core i9-10980XE за 1 000$ от SH
30
CD Projekt RED тоже считает дни до выхода Cyberpunk 2077 (дополнено: точное время выхода)
5
Выбираем оптимальную видеокарту за 400$ – GeForce RTX 3060 Ti vs Radeon RX 5700 XT в тесте Benchmark
64
Новая технология AMD-SAM увеличила производительность Core i9-10900K до 16% с Radeon RX 6800 ХТ
40
Отличная игра, но требуются патчи: первые игроки уже делятся впечатлениями о Cyberpunk 2077
13
На фабрике Micron произошел сбой - производство и поставки DDR4 и GDDR6X могут быть нарушены
20
Старые процессоры Intel готовы к поддержке Resizable BAR, у AMD с этим могут возникнуть проблемы
36
Cyberpunk 2077 — разработчики объявили время и дату предзагрузки
11
Патент Sony намекает, что PlayStation 5 Pro может получить два центральных и графических процессора
26
14 смартфонов Huawei и Honor получили глобальную прошивку EMUI 11
+
Процессоры Intel начиная с 2014 г получат поддержку бесплатного буста SAM – Ryzen 3000-2019г – нет
16
Стали известны характеристики Xiaomi Redmi Note 10 Pro – Snapdragon 750G, 108-Мп Quad-камера
+
Дефицит GeForce RTX 30 связан с проблемами с чипами, подложкой и поставкой компонентов
31
24 смартфона Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12
+
Samsung Galaxy S21 протестирован в Geekbench с чипсетом Qualcomm Snapdragon 888
+
На следующей неделе в Epic Games Store раздадут максимальные издания Pillars of Eternity и Tyranny
2
Radeon RX 6800 легко разгоняется, догоняя старшую версию RX 6800 ХТ – бесплатный буст от Wccftech
14
CD Projekt раздаёт The Witcher: Enhanced Edition абсолютно бесплатно – инструкция и ссылки
5

Популярные статьи

5 худших видеокарт 2020 года, или самые большие провалы NVIDIA и AMD, которые невозможно забыть
33
Обзор и тестирование материнской платы ASRock B550 Taichi
34
Привыкаем жить без видеокарт: сколько стоит UHD Graphics 630 и в какие игры на ней можно поиграть
19
Добротная сборка на Core i7-10700F и GeForce RTX 3070 для игр в Quad HD
15
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Project Cars 3
8
5 лучших смартфонов 2020 года до 15 000 рублей
7
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Suprim X: шутки закончились
14
Qualcomm Snapdragon 888 – обзор главных особенностей нового флагмана компании
7
История оверклокинга - соревнования 2010 года
1

Сейчас обсуждают

Megavovan2017
14:41
А толку с этого SAM для большинства пользователей? если этот SAM работает только с видеокартой не ниже 6800? Вы готовы выложить от 600$? И это дает еще больше скорости только в топовой нише, где и...
246 материнских плат уже поддерживают процессоры Ryzen 5000 на Zen 3 – список и краткая инструкция
Антон Шемякин
14:39
Спустя почти 20 лет после релиза игры и примерно 5 лет после того как ева окончательно превратилась в донатную помойку, на маке выходит клиент. Ну, поздравим их.
В следующем году появится нативная версия клиента Eve Online для macOS
Evgeniy Som
14:36
Ты о чем, какие видеозаписи? тут ни каких тестов вообще не было как и самого железа.
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Project Cars 3
Evgeniy Som
14:33
А где не хватает?
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Suprim X: шутки закончились
Megavovan2017
14:31
Альтернатива всегда есть. Конечно 16 ядер амд от перекупа сейчас брать нерационально. Но можно взять затычку типа ryzen 3100 и спокойно ждать когда 5ххх станут не актуальны и лет через пять взять ег...
246 материнских плат уже поддерживают процессоры Ryzen 5000 на Zen 3 – список и краткая инструкция
Ёж
14:31
ты тупорылый?
Процессор AMD следующего поколения – Ryzen 9 5900HX на 30% обходит Ryzen 9 4900HS в Geekbench5
Зю
14:27
В интеловской встройке максимум кодеки добавляют для видео. АМДшная встройка Zen и выше конкурирует с младшими дискретками Паскалей, то есть для всяких UT3 и танков её за глаза, даже в ноутбуках.
Привыкаем жить без видеокарт: сколько стоит UHD Graphics 630 и в какие игры на ней можно поиграть
R53600
14:26
Это всё ладно. SAM завезут для трехтысячных райзенов?
246 материнских плат уже поддерживают процессоры Ryzen 5000 на Zen 3 – список и краткая инструкция
llucul
14:26
" Intel полна уверенности, что отыграет часть рыночных позиций по итогам полугодия" Может и отыграть ,если уменьшит стоимость проца в 2 раза. Ведь себестоимость любой микросхемы не превышает 1$.
Intel полна уверенности, что отыграет часть рыночных позиций по итогам полугодия
Елисей Творимиров
14:24
Клоунов в студию не приглашали. Бабло он делает, бизьнесьмень.)
Выбираем оптимальную видеокарту за 400$ – GeForce RTX 3060 Ti vs Radeon RX 5700 XT в тесте Benchmark
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем