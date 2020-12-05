Radeon RX 6700 XT уступит в противостоянии с GeForce RTX 3060 Ti — данные Moore's Law Is Dead
Некоторую ясность в вопрос позиционирование видеокарт AMD среднего сегмента решил внести известный инсайдер Moore's Law Is Dead, ранее снабжавший сообщество достаточно точной информацией о характеристиках видеокарт нового поколения. Новые слухи указывают на то, что Radeon RX 6700 XT не сможет конкурировать с GeForce RTX 3060 Ti.
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По предположениям, AMD была не готова, что GeForce RTX 3060 Ti будет настолько близка к RTX 3070. Поняв, что разрыв производительности наверстать не получится, компания сейчас работает над удешевлением моделей Radeon RX 6700, которые должны будут привлекать внимание низкой ценой — менее $350 для эталонной RX 6700 XT. Также инсайдер считает, что известные на данный момент спецификации действительно станут финальными.
Справедливо отметить, что новые модели Radeon пока не впечатляют своей производительностью в трассировке лучей, вполне вероятно, что у представителей среднего сегмента эта технология вызовет еще больше проблем. Возможности AMD Super Resolution пока неизвестны, остается надеяться, что информация появится в ближайшее время — это было бы к месту, наверняка, многие думают о выборе между GeForce RTX 3060 Ti и Radeon RX 6700 XT.
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