Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Valve добавила в CS:GO новую операцию «Сломанный клык»

Компания услышала игроков и обновила соревновательный шутер CS: GO, выпустив новую операцию с большим количеством контента и наград. Новый премиальный матчмейкинг, встроенный режим ретейков, новые скины, сундуки и многое другое.
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3060 Ti Gigabyte AORUS - цена тебя очень удивит
Подьехала RTX3060 Ti MSI GAMING X TRIO
RTX 3060Ti Gigabyte EAGLE - дороже чем ожидалось
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Компания Valve выпустила для своего популярного соревновательного шутера Counter Strike: Global Offensive большое обновление с новой операцией, которая получила название Broken Fang или «Сломанный клык». Операция продлится до 30 апреля 2021 года, в течение первых 16 недель игроки будут получать новые задания, их выполнение позволит повысить уровень боевого пропуска и получить щедрые награды: сундуки, скины для агентов, стикеры, значки и многое другое.

Источник: counter-strike.net

реклама

 

Вместе с новой операцией в CS:GO добавили много нового контента. Во-первых, появился новый премиальный соревновательный режим Broken Fang Premier. Доступ к нему получат только владельцы боевого пропуска, стоимость которого составляет 1150 руб. В премиальном режиме матчмейкинга (ММ) команды получат доступ к выбору карт с поочередными пиками и банами. Заядлые любители CS:GO, играющие на сторонних киберспортивных площадках, например FACEIT, знакомы с этой системой. Во-вторых, кроме премиального ММ в игру добавили режим Retake, где команды будут сражаться в быстрых матчах за контроль над точкой.

анонсы и реклама
RTX 3060 Ti Gigabyte AORUS - ты не поверишь цене
RTX 3060Ti Palit DUAL OC в Ситилинке
RTX 3060Ti MSI VENTUS 2X OC в Ситилинке
RTX3060 Ti Gigabyte Gaming OC в Регарде
RTX3060 Ti GamingPro OC в Регарде
3060 Ti - уже в XPERT.RU
RTX 3060 Ti MSI TWIN FAN OC в Регарде
Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Операция «Сломанный клык» принесла в CS:GO расширенную статистику игрока. Появилась возможность отслеживать свои показатели, среди них среднее количество урона за раунд ADR, количество убийств, смертей и ассистов KDA, статистика по картам, оружию и даже тепловая карта перемещения. Все это очень похоже на подробную статистику портала HLTV.

Существенное обновление получил и набор карт CS:GO. В обновление вошли 7 новых карт, однако среди них только одна предназначается для соревновательного режима — Ancient.

реклама

Источник: counter-strike.net

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

valve игры киберспорт cs go counter strike: global offensive
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Project Cars 3
2
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Suprim X
25
Битва игровых компьютеров: Core i5-10600КF & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700 ХТ
6
Деньги вперед: главные игры декабря 2020 года
16
Тестирование четырех поколений процессоров в играх Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint и Wildlands
5
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio
20
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
61
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
35
Обзор и тестирование материнской платы ASRock B550 Phantom Gaming-ITX/ax
22
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Mafia Remastered
11

Интересные материалы

Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X
20 ноября 2020 206
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: ноябрь 2020
22 ноября 2020 64
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
1 декабря 2020 35
Битва видеокарт: GeForce RTX 2080 Super VS GeForce GTX 1080 Ti в связке с процессором Core i5-10400F
29 ноября 2020 47
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
1 декабря 2020 61
Assassin’s Creed: Valhalla — рецензия
25 ноября 2020 38

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Intel готовит самый большой архитектурный прорыв за 15 лет – выход 10-нм чипов Alder Lake в 2021
39
Стартовали продажи RTX 3060 Ti в российских магазинах - цены и список доступных моделей
131
Известные производители SSD замечены в массовой подмене контроллеров и памяти – Tomshardware
3
Российские цены на видеокарты GeForce RTX 3060 Ti оказались ненамного выше рекомендованных NVIDIA
22
Новые тесты показали реальную производительность RTX 3060 Ti на примере популярных игр
37
Предполагаемый план выпуска процессоров Intel Core 11-го поколения указывает на их скорый дебют
19
Microsoft исправила критическую проблему с «Синим экраном» на Windows 10 – ссылка и описание
1
На некоторых PlayStation 5 стали появляться тёмные пятна
37
Компанию A-Data заметили за изменением конфигурации одного из SSD накопителей
19
Битва процессоров – 8-ядерный Ryzen 7 5800X за 449$ vs 18-ядерный Core i9-10980XE за 1 000$ от SH
25
Новая технология AMD-SAM увеличила производительность Core i9-10900K до 16% с Radeon RX 6800 ХТ
34
Геймеры придумали эффективную тактику борьбы с перекупщиками процессоров и видеокарт AMD на eBay
13
Xbox Series существенно уступают PlayStation 5 по неофициальной статистике 2 недели продаж
24
Глава Intel приписывает процессорам Alder Lake существенный прирост быстродействия по сравнению с Tiger Lake
32
Рост курса Биткоина приведёт к цифровому буму, а его цена может достичь 300 000$ – Forklog+Pcgamer
15
Видеокарты GeForce RTX 3060 Ti поступили в продажу в России по цене от 46 100 рублей
71
Чак Норрис пригласил фанатов World of Tanks принять участие в новогоднем событии
21
CD Projekt RED тоже считает дни до выхода Cyberpunk 2077 (дополнено: точное время выхода)
3
На фабрике Micron произошел сбой - производство и поставки DDR4 и GDDR6X могут быть нарушены
18
Новая версия GeForce RTX 3090 марки ASUS ограничилась единственным вентилятором
15

Популярные статьи

5 причин, по которым я надолго отложу апгрейд с Ryzen 5 1600 на Ryzen 5000
95
Личное знакомство с Edifier R2700 третьей версии
141
Как я стал блогером компьютерной тематики и сколько на этом зарабатываю
67
Деньги вперед: главные игры декабря 2020 года
16
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Suprim X
25
Компьютер мечты 2000 года с памятью RDRAM - тестирование производительности
22
Битва игровых компьютеров: Core i5-10600КF & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700 ХТ
6
Добротная сборка на Core i7-10700F и GeForce RTX 3070 для игр в Quad HD
5
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Project Cars 3
2

Сейчас обсуждают

Е. Б
11:15
Вы о чем ? Ryzen 5 5600x за шёку пуляет топу i9 10900К
Intel готовит самый большой архитектурный прорыв за 15 лет – выход 10-нм чипов Alder Lake в 2021
Alexey B
11:14
Тиля Смола параметры замерить труда не составляет совсем. Для акустики в фазоинвертором, ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГЛАДКОЙ АЧХ на низших частотах (нижняя граница для НЧ головки и настройка порта ФИ) необходимо вы...
Личное знакомство с Edifier R2700 третьей версии
Provider
11:09
https://youtu.be/AQ4edkthGNc
Добротная сборка на Core i7-10700F и GeForce RTX 3070 для игр в Quad HD
Evgeniy Som
11:07
феня нарисуй картиночки теста в тетрисе, Очень важная инфа для миллиардов жителей планеты.
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Project Cars 3
skydan
11:06
Не знаю. 10 лет сижу на Quested S7R и менять не собираюсь.
Личное знакомство с Edifier R2700 третьей версии
Evgeniy Som
11:05
Смешно читать отзывы, кто то пишет что перекупы пускай идут работать, даже в кочегарку, кто то считает что это уже оказывается мошенничество. Но при этом все покупают товары в магазинах которые по сут...
Геймеры придумали эффективную тактику борьбы с перекупщиками процессоров и видеокарт AMD на eBay
skydan
11:03
Ода, спустя 20 лет наконец-то амд догнала прошлогодние флагманы
Процессор Intel Rocket Lake-S с восемью ядрами отметился в Ashes of the Singularity
linux4ever
11:03
- Папа папа, видеокарты подорожали, значит ты будешь меньше играть? - Нет сынок, значит ты будешь меньше есть.
С начала этого года игровая выручка NVIDIA выросла в полтора раза
Roditch
10:57
124°C считаются критическими.
Образец Intel Rocket Lake-S продемонстрировал сопоставимое с AMD Ryzen 7 5800X быстродействие
user28
10:56
"я подожду еще полтора-два года и поменяю его на подешевевшие Ryzen 7 3700X - Ryzen 9 3900X" - к тому времени их снимут с производства и цены не упадут, а на вторичке их будут продавать по неадекватно...
5 причин, по которым я надолго отложу апгрейд с Ryzen 5 1600 на Ryzen 5000
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем