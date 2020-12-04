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Компания Valve выпустила для своего популярного соревновательного шутера Counter Strike: Global Offensive большое обновление с новой операцией, которая получила название Broken Fang или «Сломанный клык». Операция продлится до 30 апреля 2021 года, в течение первых 16 недель игроки будут получать новые задания, их выполнение позволит повысить уровень боевого пропуска и получить щедрые награды: сундуки, скины для агентов, стикеры, значки и многое другое.

Источник: counter-strike.net реклама

Вместе с новой операцией в CS:GO добавили много нового контента. Во-первых, появился новый премиальный соревновательный режим Broken Fang Premier. Доступ к нему получат только владельцы боевого пропуска, стоимость которого составляет 1150 руб. В премиальном режиме матчмейкинга (ММ) команды получат доступ к выбору карт с поочередными пиками и банами. Заядлые любители CS:GO, играющие на сторонних киберспортивных площадках, например FACEIT, знакомы с этой системой. Во-вторых, кроме премиального ММ в игру добавили режим Retake, где команды будут сражаться в быстрых матчах за контроль над точкой.

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Операция «Сломанный клык» принесла в CS:GO расширенную статистику игрока. Появилась возможность отслеживать свои показатели, среди них среднее количество урона за раунд ADR, количество убийств, смертей и ассистов KDA, статистика по картам, оружию и даже тепловая карта перемещения. Все это очень похоже на подробную статистику портала HLTV.

Существенное обновление получил и набор карт CS:GO. В обновление вошли 7 новых карт, однако среди них только одна предназначается для соревновательного режима — Ancient.

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Источник: counter-strike.net