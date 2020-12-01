Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Мультиплеер Cyberpunk 2077 разрабатывается как отдельный проект

До официального релиза Cyberpunk 2077 остается чуть больше недели. Несмотря на то, что CD Projekt RED раскрыла уже множество подробностей игры, некоторые вопросы все еще требуют дополнительного разъяснения. Одним из таких вопросов является многопользовательская составляющая игры.
[ ] для раздела Блоги
2
RX 6800 XT Gigabyte для сборки компа в Регарде
Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ
ASUS RX 6800 для сборки компа в Регарде
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.
Источник изображения: Cyberpunk 2077 — Официальный трейлер геймплея

 

реклама

Некоторые подробности о мультиплеере Cyberpunk 2077 раскрыл Адам Кичиньский (польск. Adam Kiciński), обсуждая с журналистами итоги 3 финансового квартала. В записи конференции, предоставленной Seeking Alpha, глава CD Projekt RED отмечает, что многопользовательский режим следует рассматривать как отдельный продукт. Это не модификация и, вероятно, DLC это тоже сложно назвать, поскольку это большой проект, который разрабатывается командой, независимой от разработчиков одиночной игры. Да, мультиплеер будет связан с основной игрой, но разработка ведется отдельно.


анонсы и реклама
Все новейшие RYZEN 5ххх в XPERT.RU
RTX 3070 - дефицит кончился и цены пошли вниз
Ryzen 5 5600X в Регарде
Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке
Слив RTX 2080 S - cамая низкая цена за все время
-40% на HDD Fujitsu в Регарде
Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде

Комментарии не вносят особой ясности, однако официальные новости о многопользовательском режиме Cyberpunk 2077 появятся уже в ближайшем будущем. Планируется, что подробности будут раскрыты в первом квартале 2021 года. По описанию, представленному на данный момент, можно предположить, что многопользовательская версия Cyberpunk 2077 может стать отдельной игрой, возможно, реализация будет похожа на сосуществование Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone.

Точной даты релиза на данный момент не названо, ожидается, что мультиплеер для Cyberpunk 2077 появится не раньше 2022 года.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

cd projekt red cyberpunk 2077 игры cd projekt игры 90-х
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
17
Обзор и тестирование материнской платы ASRock B550 Phantom Gaming-ITX/ax
21
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Mafia Remastered
11
Битва видеокарт: GeForce RTX 2080 Super VS GeForce GTX 1080 Ti в связке с процессором Core i5-10400F
48
Обзор и тестирование процессорной СВО AeroCool Mirage L240
12
Обзор и тестирование смартфона Oukitel WP8 Pro
9
Обзор игры и тестирование актуальных видеокарт в Call of Duty: Black Ops Cold War
6
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z490-E Gaming
16
Assassin’s Creed: Valhalla — рецензия
38
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
31

Интересные материалы

Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X
20 ноября 2020 204
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: ноябрь 2020
22 ноября 2020 63
Assassin’s Creed: Valhalla — рецензия
25 ноября 2020 38
Ретроклокинг: AMD Athlon XP или первый Upgrade
19 ноября 2020 107
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
25 ноября 2020 31
Битва видеокарт: GeForce RTX 2080 Super VS GeForce GTX 1080 Ti в связке с процессором Core i5-10400F
29 ноября 2020 48

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Видеокарты GeForce RTX 3070 вернулись в российскую розницу – цены приблизились к рекомендованным
72
Процессоры Ryzen 5000-й серии появились в российских магазинах – цены и доступные модели
62
Представлен список из 50 смартфонов Xiaomi, которые получат MIUI 13 в 2021 году – названия и сроки
1
Сравниваем производительность RX 6800XT и RTX 3080 в трассировке лучей Black Ops Cold War - Wccftech
64
Radeon RX 6800 и 6800 XT появились в продаже в России – стоимость на 30% выше рекомендуемой
88
Видеокарты GeForce RTX 3070 начали дешеветь после окончания дефицита в России
10
Gigabyte выпустила новую версию BIOS, увеличив скорость системы Ryzen+Radeon на 17% – инструкция
28
Стабильная версия оболочки EMUI 11 для смартфонов Huawei начала выходить по всему миру
+
Крупная европейская сеть магазинов получила 22 видеокарты Radeon RX 6800/ХТ вместо 4 695 заказов
21
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti можно было приобрести задолго до официального дебюта
5
Выясняем, выстоит ли флагман прошлого поколения Nvidia RTX 2080 Ti против Radeon RX 6800 - Benchmark
33
Цена Core i7-10700KF опустилась до 285 долларов – самая низкая стоимость на Аmazon в Cyber Monday
14
Геймеры не спешат переходить на 10-12-ядерные процессоры, а 45% за 4-ядерниками – статистика Steam
46
Поставки консолей PlayStation 5 прекращаются до 2021 года - Hardwaretimes
28
8-контактный разъем у RTX 3070 — NVIDIA обрадовала покупателей, но это оказалось ошибкой
4
Флагманская AMD Radeon RX 6900 XT сможет работать на максимальной тактовой частоте в 3.0 GHz
13
Остановка крупнейшего завода SK Hynix в Китае может привести к росту цен и дефициту памяти
14
Новые подробности о Radeon RX 6700 XT - максимальная тактовая частота 2950MHz и TGP 220 Вт
8
RTX 3080 победила RX 6800 XT в Full HD, WQHD и 4K, а RTX 2080 Ti обогнала RTX 3070 в 4K
11
Процессоры AMD Ryzen 5000 в России доступны по цене от 29 600 рублей
7

Популярные статьи

6 причин, почему я не стал продавать GeForce GTX 1060 на пике цен в ожидании GeForce RTX 3060 Ti
53
AMD Ryzen 5600X и Radeon RX 6800 XT появились в продаже в России – собираем игровой ПК на их основе
96
Изучаем популярность процессоров AMD Ryzen в Linux сообществе
94
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Mafia Remastered
11
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
17
Обзор и тестирование материнской платы ASRock B550 Phantom Gaming-ITX/ax
21
Краткий обзор и тестирование в играх Red Faction - Guerrilla и Kingdoms of Amalur Reckoning
3

Сейчас обсуждают

Slow Mo
16:19
Губа не дура у Лизон)
Глава AMD не видит ограничений для дальнейшего роста доли рынка компании
Phobos
16:17
Римейк Prince of Persia - это Assassin's Creed 1, и как римейк он довольно удачен
Слух: Ubisoft готовит перезапуск Prince of Persia
Alex Sakh
16:15
И как это отменяет тот факт, что имея меньшие мощности, приставки показывают производительность ПК? Можно, конечно, выразиться точнее: на приставки ПО переносится с большим вниманием к написанию код...
Собираем ПК с производительностью консолей нового поколения
KashtanPalash
16:13
Фреонки и чиллеры - увы, не актуальны как сам оверклокинг на его современном этапе.
Xiaomi представила умный и большой холодильник на 540 литров
coo1erman
16:12
Я вот тоже решил купить, да и ценник не задран. Хочется поиграть в тактику, именно в таком антураже.
Стратегия Empire of Sin от Джона Ромеро получила сдержанные оценки прессы
sgs
16:11
Смысл теста в чем ? Те кто сидят на 2080Ti не побегут продавать их ради нового поколения ибо игр нет. 1080Ti все еще актуальна для 4К что уж говорить про 2080Ti.
Выясняем, выстоит ли флагман прошлого поколения Nvidia RTX 2080 Ti против Radeon RX 6800 - Benchmark
Shock Memes
16:05
Тада куплю на торренте, а потом уже лицуху)
Мультиплеер Cyberpunk 2077 разрабатывается как отдельный проект
Vasyan
16:05
Конечно, нельзя признаться кому они свои "дефицитные" карты слили, не пёрнув жидко
NVIDIA пока не берётся судить о влиянии майнеров на выручку компании
Vasyan
16:04
скорее всего так и будет) а потом будет ампер лежать, никому не нужный)
NVIDIA признаёт, что получает от Samsung недостаточное количество видеочипов
mo3ulla
16:01
вообще Resize bar - это стандартная функция PCIE с 1.0 версии .Nvidia - как часть функционала CUDA - поддерживает начиная с кеплера .. она давно и отлично работает на серверах . но на клиентские ...
ASUS готовит поддержку Base Address Register (BAR) на платах Intel Z490, H470 и B460
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем