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Некоторые подробности о мультиплеере Cyberpunk 2077 раскрыл Адам Кичиньский (польск. Adam Kiciński), обсуждая с журналистами итоги 3 финансового квартала. В записи конференции, предоставленной Seeking Alpha, глава CD Projekt RED отмечает, что многопользовательский режим следует рассматривать как отдельный продукт. Это не модификация и, вероятно, DLC это тоже сложно назвать, поскольку это большой проект, который разрабатывается командой, независимой от разработчиков одиночной игры. Да, мультиплеер будет связан с основной игрой, но разработка ведется отдельно.





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Комментарии не вносят особой ясности, однако официальные новости о многопользовательском режиме Cyberpunk 2077 появятся уже в ближайшем будущем. Планируется, что подробности будут раскрыты в первом квартале 2021 года. По описанию, представленному на данный момент, можно предположить, что многопользовательская версия Cyberpunk 2077 может стать отдельной игрой, возможно, реализация будет похожа на сосуществование Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone.

Точной даты релиза на данный момент не названо, ожидается, что мультиплеер для Cyberpunk 2077 появится не раньше 2022 года.