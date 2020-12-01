Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания TEAMGROUP официально заявила о своих планах представить первые модули оперативной памяти DDR5 к 3 кварталу 2021 года. Первыми появятся модули объемом 16 ГБ с частотой 4800 МГц. Функционировать они будут при напряжении 1.1 В. Модули будут входить в серию ELITE, в которой предлагаются стандартные решения, соответствующие спецификациям JEDEC, отличающиеся высокой надежностью и совместимостью.

реклама

Кроме увеличения пропускной способности и снижения энергопотребления компания отмечает то, что в чипы памяти DDR5 впервые будет встроена корректировка ошибок ECC и благодаря этому не понадобится отдельный чип на плате.

Источник изображения: TEAMGROUP

анонсы и реклама Все новейшие RYZEN 5ххх в XPERT.RU RTX 3070 - дефицит кончился и цены пошли вниз Ryzen 5 5600X в Регарде Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке Слив RTX 2080 S - cамая низкая цена за все время -40% на HDD Fujitsu в Регарде Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде

Поддержка DDR5 заявлена для процессоров поколения Alder Lake от Intel и Zen4 от AMD, точных сроков выхода которых на данный момент не озвучено. Процессоры и материнские платы с поддержкой DDR5 должны быть представлены к 2022 году. Однако TEAMGROUP отмечает, что серьезно работает над созданием памяти DDR5 с момента появления первых спецификаций и планирует занять лидирующие позиции среди производителей памяти нового стандарта, поэтому первые модули DDR5 компания планирует представить заблаговременно.