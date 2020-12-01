TEAMGROUP представит память DDR5 к 3 кварталу 2021 года
Компания TEAMGROUP официально заявила о своих планах представить первые модули оперативной памяти DDR5 к 3 кварталу 2021 года. Первыми появятся модули объемом 16 ГБ с частотой 4800 МГц. Функционировать они будут при напряжении 1.1 В. Модули будут входить в серию ELITE, в которой предлагаются стандартные решения, соответствующие спецификациям JEDEC, отличающиеся высокой надежностью и совместимостью.
реклама
Кроме увеличения пропускной способности и снижения энергопотребления компания отмечает то, что в чипы памяти DDR5 впервые будет встроена корректировка ошибок ECC и благодаря этому не понадобится отдельный чип на плате.
Поддержка DDR5 заявлена для процессоров поколения Alder Lake от Intel и Zen4 от AMD, точных сроков выхода которых на данный момент не озвучено. Процессоры и материнские платы с поддержкой DDR5 должны быть представлены к 2022 году. Однако TEAMGROUP отмечает, что серьезно работает над созданием памяти DDR5 с момента появления первых спецификаций и планирует занять лидирующие позиции среди производителей памяти нового стандарта, поэтому первые модули DDR5 компания планирует представить заблаговременно.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила