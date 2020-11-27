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Sony серьезно накажет владельцев PS5, продающих доступ к коллекции игр PS Plus Collection

Владельцы PlayStation 5 продают доступ к эксклюзивной коллекции игр PS Plus Collection. Это нарушает правила сервиса и Sony без колебаний серьезно накажет недобросовестных покупателей новой консоли.
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Для покупателей PlayStation 5 компания Sony предоставляет дополнительные бонусы при оформлении подписки PlayStation Plus. Пользователи получают мгновенный доступ к 20 играм PlayStation 4 из коллекции PS Plus Collection. Как ранее отмечалось, новая коллекция не станет эксклюзивом на старте продаж, а будет новой функцией сервиса подписки, который получит дальнейшее развитие.

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Учетная запись PlayStation позволяет подарить доступ другому пользователю, например другу, чтобы он мог играть в игры, которые зарегистрированы на ваш аккаунт. Функционал учетной записи позволяет создать дополнительного пользователя, который не будет мешать владельцу аккаунта, играя в его игры.

Как отмечает ресурс Gamerbraves со ссылкой на множество сообщений на тематических форумах, эта возможность дала толчок появлению в умах многих пользователей отличной бизнес идеи о продаже доступа к своим учетным записям. Идея была обречена на успех, поскольку к играм из коллекции могли получить доступ не только владельцы PlayStation 5, но и владельцы консолей предыдущего поколения. Конечно, это нарушает правила пользования сервисом PlayStation, поэтому Sony достаточно оперативно наказала пользователей, продающих доступ к своему аккаунту.

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Владельцы PlayStation 5 получили пожизненную блокировку сервиса PlayStation Plus. Теперь они могут только покупать игры. Наказание получили и те, кто покупал доступ к коллекции — этим пользователям временно запрещен доступ к PlayStation Plus. Наказание продлится два месяца. 

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