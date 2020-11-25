Отборные графические чипы Navi21 станут основой видеокарт Radeon RX 6800/XT Sub Zero от ASRock
Первые модели видеокарт AMD Radeon RX серии 6000 показывают отличный разгонный потенциал. Эталонные версии способны работать при частотах графического процессора 2,5-2,6 ГГц, используя воздушную систему охлаждения. А первый рекорд разгона с применением жидкого азота составил 2,8 ГГц.
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Известно, что качество графических процессоров может серьезно различаться — одни с легкостью поддаются разгону, а другие не позволяют даже немного повысить частоту. В последнее время производители все чаще отбирают высококачественные чипы для создания отдельных линеек продуктов.
Первые модели Radeon RX серии 6000, основанные на отборных чипах Navi21, готовится представить компания ASRock. Как сообщает ресурс Wccftech, видеокарты Radeon RX 6800 и 6800 XT под брендом Sub Zero появятся к концу 2020 года. Печатная плата и система охлаждения ничем не будут отличаться от эталонных версий AMD. Изменения коснутся только цветового оформления, которое будет выполнено в светлых тонах с серебристыми вставками.
Название бренда намекает, что эти модели будут предназначены для любителей экстремального разгона с применением криогенных жидкостей или систем фазового перехода. Вероятно, появление видеокарт с отборными чипами Navi21 позволит увидеть рекорды разгона, при которых частота графического процессора превысит 3 ГГц.
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