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По прогнозам, видеокарты AMD Radeon RX 6700 и RX 6700 XT, предназначенные для среднего сегмента, появятся в первых месяцах 2021 года. Официально AMD не раскрыла их характеристики, но, если верить слухам, которые были верны в отношении флагманских видеокарт, то линейка RX 6700 должна быть основана на графическом чипе Navi 22 с 40 вычислительными блоками compute units.

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По данным VideoCardz, специалист, известный в Twitter как @patrickschur_, сообщил о версиях графических чипов и уровне энергопотребления связки графического чипа и видеопамяти — Total Graphics Power или TGP. Сообщается, что RX 6700 XT будет основана на графическом чипе Navi22 XT, средний TGP видеокарты будет находиться на уровне 198 Вт. Для RX 6700 подготовлен Navi22 XTL со средним уровнем TGP 150 Вт.

Ожидается, что обе видеокарты получат 12 ГБ памяти типа GDDR6 с шиной 192-бит. Вопрос о наличии в графических чипах, отличных от Navi21, быстрого кеша Infinity Cache остается открытым. Вероятно, AMD распространит эту уникальную технологию и на младшие чипы, в таком случае Radeon RX 6700 и RX 6700 XT могут получить 64 МБ кеша, хотя ничто не мешает оснастить их и 128 МБ.

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Похоже, что модели Radeon RX 6700 и RX 6700 XT станут серьезными конкурентами для GeForce RTX 3060 Ti и RTX 3060. О последней пока ничего не известно, а RTX 3060 Ti с 4864 CUDA-ядрами и 8 ГБ видеопамяти должна уже скоро появиться в продаже.