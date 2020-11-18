Новые Radeon RX 6000 снова могут столкнуться с проблемами драйвера на старте продаж
В ранних слухах о видеокартах Radeon RX 6000 серии утверждалось, что на этот раз AMD доведет до совершенства свои драйвера к моменту релиза и проблемы не омрачат запуск новых и во многом уникальных графических ускорителей. Но всех проблем избежать не получится.
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На странице twitter портала VideoCardz были опубликованы известные проблемы драйверов AMD Radeon для тестировщиков. AMD может исправить эти проблемы к релизу, но что-то подсказывает, что часть из них останется. Большинство проблем связано с трассировкой лучей.
- мерцание в режиме FreeSync
- проблемы с рендерингом текстур деревьев и тканей в Assassins Creed Valhalla
- нарушение работы трассировки лучей в Watch Dogs Legion вплоть до вылетов игры при включении этой технологии
- фризы в Godfall и снижение производительности в некоторых локациях
- ошибки рендеринга моделей в Crysis Remastered
- аварийные ошибки при использовании нескольких дисплеев с разрешением 4K
- аварийные ошибки в Call of Duty Moder Warfare при включении DirectX Ray Tracing
- фризы при стриминге игр с включенной вертикальной синхронизации
- аварийные ошибки в Pumpkin Jack с включенной трассировкой лучей
- низкая производительность в Serious Sam 4 при включении Smart Access Memory
Источник: @VideoCardz
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