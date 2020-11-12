Появилось фото GIGABYTE Radeon RX 6800 XT и инсайдерская информация о разгоне до 2,5 ГГц
До начала продаж видеокарт AMD Radeon RX 6800 и XT остается чуть меньше недели. Для технологических СМИ демонстрация видеокарт будет разрешена 16 ноября, а эмбарго на первые обзоры будет снято только в день начала продаж.
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Пользователь twitter, известный под псевдонимом @OneRaichu, уже опубликовал информацию о возможностях разгона Radeon RX 6800 XT. По его словам, графический чип видеокарты легко разгоняется до частоты 2500 МГц, после чего она может догонять в некоторых проектах GeForce RTX 3090.
В доказательство пользователь предоставляет лишь один снимок экрана с открытой программой GPU-Z. Среди замаскированных показателей можно различить частоту графического чипа 2550 МГц.
Одновременно с этим другой известный специалист, @patrickschur_, опубликовал фотографию Radeon RX 6800 XT GAMING в исполнении GIGABYTE. Видеокарта получила дизайн системы охлаждения, схожий с тем, который применяется на GeForce RTX 3070. Фотография была в скорости удалена, но нашлись те, кто успел ее сохранить.
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Источник: @OneRaichu, @patrickschur_
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