Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

До начала продаж видеокарт AMD Radeon RX 6800 и XT остается чуть меньше недели. Для технологических СМИ демонстрация видеокарт будет разрешена 16 ноября, а эмбарго на первые обзоры будет снято только в день начала продаж.

GPU-Z Radeon 6800 XT Источник: @OneRaichu

реклама

Пользователь twitter, известный под псевдонимом @OneRaichu, уже опубликовал информацию о возможностях разгона Radeon RX 6800 XT. По его словам, графический чип видеокарты легко разгоняется до частоты 2500 МГц, после чего она может догонять в некоторых проектах GeForce RTX 3090.

В доказательство пользователь предоставляет лишь один снимок экрана с открытой программой GPU-Z. Среди замаскированных показателей можно различить частоту графического чипа 2550 МГц.

анонсы и реклама 17000р скидка на RTX 2080 в Ситилинке Куча разных 3080 в Регарде 3070 3080 3090 в XPERT.RU - успей до подорожания Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве Куча RTX 3090 в Compeo.ru

Одновременно с этим другой известный специалист, @patrickschur_, опубликовал фотографию Radeon RX 6800 XT GAMING в исполнении GIGABYTE. Видеокарта получила дизайн системы охлаждения, схожий с тем, который применяется на GeForce RTX 3070. Фотография была в скорости удалена, но нашлись те, кто успел ее сохранить.

Источник: @patrickschur_

реклама

Источник: @OneRaichu, @patrickschur_