Vermeer и Renoir работают на AMD A320 с разгоном FCLK — первые пользовательские модификации BIOS
Несколько дней назад в сети появилась информация об успешной работе процессоров AMD Ryzen 5000 на материнских платах с чипсетами предыдущих поколений 300 и 400 серии. Если для 400 серии поддержка процессоров Zen3 официально заявлена и производители уже готовят новые версии BIOS, то для 300 серии официальной поддержки новых процессоров не будет. Однако энтузиасты сообщили, что модификация BIOS материнских плат 300 серии и внедрение нового модуля AGESA 1.1.0.0 позволяет даже на бюджетных моделях реализовать поддержку новейших процессоров Vermeer.
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В первых испытаниях приняла участие материнская плата ASRock A320M-HDV R4.0. Один из пользователей китайского ресурса Chiphell модифицировал BIOS этой платы, что позволило ему успешно запустить 16-ядерный Ryzen 9 5950X. Последняя версия BIOS также поддерживает новейшие гибридные процессоры Renoir и позволяет существенно разгонять частоту шины Infinity Fabric и оперативной памяти. Сообщается об успешном разгоне FCLK до 2033 МГц и 2166 МГц в случае с процессорами Vermeer и APU Renoir.
Модифицированный BIOS находится в открытом доступе на форуме Chiphell и любой желающий на свой страх и риск может испытать эту неофициальную версию.
Источник: Chiphell
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