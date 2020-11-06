Директор AMD по техническому маркетингу ответил на главные вопросы о Ryzen 5000
После первых обзоров процессоров AMD Ryzen серии 5000 пользователи засыпали техническими вопросами множество ресурсов. На самые часто встречающиеся и интересные решил ответить директор AMD по техническому маркетингу, Роберт Хэллок (англ. Robert Hallock).
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Ниже приводятся немного откорректированные ответы, которые были опубликованы в twitter специалиста @Thracks.
- Процессоры Ryzen 5000 не требуют дополнительной схемы электропитания в операционной системе. Вы можете настроить соотношение производительности и энергопотребления с помощью настроек Windows 10 после установки драйвера чипсета. Но лучше просто выбрать сбалансированный план и ни о чем не задумываться.
- Множество экземпляров новых процессоров может синхронно работать с оперативной памятью DDR4-4000, но не все. Предстоящее обновление AGESA упростит достижение этого частотного уровня. Контроллер памяти новых процессоров остался неизменным — он такой же, как и в процессорах предыдущего поколения.
- Для процессоров Ryzen 5000 рекомендуется использовать оперативную память с эффективной частотой 4000 МГц, для Ryzen 3000 — 3800 МГц. Лучшим выбором по соотношению цена/производительность являются модули 3600 МГц. Еще лучше использовать память 3600…3800 МГц с пониженными таймингами. Влияние низких задержек на производительность иногда даже выше, чем высокой частоты.
- Новая версия AGESA не принесет ничего для процессоров предыдущего поколения. Их владельцы могут оставаться на текущей версии.
- Precision Boost не является автоматическим разгоном, это уникальная и эффективная технология форсирования частоты, которая не просто повышает частоту некоторых ядер до некоторого значения, а оптимизирует управление в зависимости от множества факторов.
- Возможность снижения напряжения процессоров Ryzen 5000 появится в новой версии AGESA, которая принесет серьезные изменения и расширит возможности управления напряжением. Новые функции будут уникальными и еще больше повысят популярность новых процессоров.
На вопрос о температурных режимах и регулировании напряжений Роберт Хэллок ответил двумя слайдами из технической презентации AMD.
Источник: Robert Hallock @Thracks
Процессоры автоматически регулируют напряжение и контролируют свой температурный уровень. Максимальные температуры составляют 90°C и 95°C для моделей с TDP 65 Вт и 105 Вт соответственно. Напряжение процессора регулируется в диапазоне от 0,2 В до 1,5 В.
Текущая версия AGESA с поддержкой Ryzen 5000 — 1.1.0.0.
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