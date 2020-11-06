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После первых обзоров процессоров AMD Ryzen серии 5000 пользователи засыпали техническими вопросами множество ресурсов. На самые часто встречающиеся и интересные решил ответить директор AMD по техническому маркетингу, Роберт Хэллок (англ. Robert Hallock).

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Ниже приводятся немного откорректированные ответы, которые были опубликованы в twitter специалиста @Thracks.

Процессоры Ryzen 5000 не требуют дополнительной схемы электропитания в операционной системе. Вы можете настроить соотношение производительности и энергопотребления с помощью настроек Windows 10 после установки драйвера чипсета. Но лучше просто выбрать сбалансированный план и ни о чем не задумываться. Множество экземпляров новых процессоров может синхронно работать с оперативной памятью DDR4-4000, но не все. Предстоящее обновление AGESA упростит достижение этого частотного уровня. Контроллер памяти новых процессоров остался неизменным — он такой же, как и в процессорах предыдущего поколения. Для процессоров Ryzen 5000 рекомендуется использовать оперативную память с эффективной частотой 4000 МГц, для Ryzen 3000 — 3800 МГц. Лучшим выбором по соотношению цена/производительность являются модули 3600 МГц. Еще лучше использовать память 3600…3800 МГц с пониженными таймингами. Влияние низких задержек на производительность иногда даже выше, чем высокой частоты. Новая версия AGESA не принесет ничего для процессоров предыдущего поколения. Их владельцы могут оставаться на текущей версии. Precision Boost не является автоматическим разгоном, это уникальная и эффективная технология форсирования частоты, которая не просто повышает частоту некоторых ядер до некоторого значения, а оптимизирует управление в зависимости от множества факторов. Возможность снижения напряжения процессоров Ryzen 5000 появится в новой версии AGESA, которая принесет серьезные изменения и расширит возможности управления напряжением. Новые функции будут уникальными и еще больше повысят популярность новых процессоров.

На вопрос о температурных режимах и регулировании напряжений Роберт Хэллок ответил двумя слайдами из технической презентации AMD.

Precision Boost, уровни напряжений и температур процессоров Ryzen 5000

Источник: Robert Hallock @Thracks

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Процессоры автоматически регулируют напряжение и контролируют свой температурный уровень. Максимальные температуры составляют 90°C и 95°C для моделей с TDP 65 Вт и 105 Вт соответственно. Напряжение процессора регулируется в диапазоне от 0,2 В до 1,5 В.

Текущая версия AGESA с поддержкой Ryzen 5000 — 1.1.0.0.