Rocket Lake-S оказался производительнее Zen3 по однопоточной производительности в Userbenchmark
Процессоры AMD Ryzen серии 5000 уже через несколько дней станут доступны покупателям, при этом новые настольные решения Intel 11-го поколения появятся только ближе к концу первого квартала 2021 года. Представители Rocket Lake-S все еще будут основаны на 14-нм техпроцессе, но, несмотря на это, множественные слухи утверждают о достаточно высоких пиковых частотах и серьезно возросшей производительности на такт за счет применение новой архитектуры Cypress Cove.
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Инженерные образцы Rocket Lake-S были протестированы в Userbenchmark, в базе данных которого уже можно найти все ожидающиеся 5 ноября модели Zen3. Также сегодня был обнаружен результат для связки Ryzen 9 5950X и DDR4-3600.
Интересно, но в производительности при нагрузке на 1…2 ядра Rocket Lake-S вырвался вперед на 8…12%. Вероятно, снова играет роль высокая пиковая частота, которая у инженерных образцов уже достигает 5…5,3 ГГц. Но только стоит распространить нагрузку на 8 ядер и Intel уже начинает проигрывать, поскольку частота по всем ядрам сильно снижается из-за высокого энергопотребления и нагрева — побочных эффектов 14-нм техпроцесса.
В тяжелой многопоточной нагрузке победитель известен заранее — это Ryzen 9 5950X. В новом поколении у Intel не будет процессоров с количеством ядер больше 8. Шансов выиграть у тяжеловесов AMD практически нет.
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Шестиядерный Ryzen 5 5600X не смог оказать Intel сопротивление. При многоядерной нагрузке он проиграл Rocket Lake-S от 9 до 17%.
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