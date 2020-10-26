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Разница в производительности PlayStation 5 и Xbox Series X незначительна — разработчик Dirt 5
Большая теоретическая производительность Xbox Series X не имеет существенного значения и позволит уделять меньше времени оптимизации

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Игровые консоли нового поколения станут доступны в ноябре. Старшая и самая производительная модель от Microsoft, Xbox Series X, по техническим спецификациям выглядит производительнее своего главного конкурента — PlayStation 5 от Sony. Основное отличие, на которое в первую очередь обращают внимание покупатели, это мощность встроенной графики. Игры следующего поколения будут насыщены различными новыми эффектами и графическими технологиями, и никто не хочет столкнуться с недостаточной производительностью.

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Теоретическая производительность графического ядра Xbox Series X примерно на 17% выше, чем у PlayStation 5. При этом ходят слухи, что графическое ядро PlayStation 5 не сможет постоянно работать на пиковой частоте, а значит реальная графическая производительность может быть еще ниже.

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Ведущий разработчик игры DiRT 5, Майкл Мортон (англ. Mike Moreton), высказался по этому поводу в своем интервью ресурсу Gamingbolt. По мнению специалиста, разница в производительности графической подсистемы Xbox Series X и PlayStation 5 не имеет значения с точки зрения как разработки, так и игрового процесса. Большая производительность Xbox Series X даст возможность разработчикам просто уделить меньше времени настройке и оптимизации игры в конце ее разработки.

Интересный комментарий, из которого можно сделать вывод о том, что большая производительность платформы будет использоваться для сокращения времени оптимизации, а не для улучшения производительности или улучшения графики.

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Теги

playstation 5 xbox playstation xbox series x playstation 5 digital edition
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