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В сети появилось первое фото предполагаемой печатной платы видеокарты AMD Radeon RX серии 6000. Вероятно, это модель на базе графического чипа Navi 21. Графический чип на фотографии закрашен, но большинство остальных элементов можно рассмотреть.

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Ранее в сети были опубликованы фотографии тестового образца и реальной видеокарты AMD Radeon RX 6000, принимавшей участие в официальной презентации компании. На представленном снимке печатной платы и на предыдущих фотографиях совпадают отверстия крепления системы охлаждения, что частично подтверждает подлинность снимков.

Крепления на инженерном образце и финальном варианте видеокарты @_rogame twitter

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На печатной плате можно рассмотреть места для монтажа восьми чипов памяти, 16-фазную подсистему питания с радиаторами для охлаждения транзисторов. Частично видны разъемы для вывода изображения и два 8-контактных разъема дополнительного питания.

На первый взгляд нет ничего необычного — можно уверенно сказать, что дополнительный кеш, о котором ходят слухи, точно не будет отдельно присутствовать на плате. Самое интересное, графический чип, остается скрытым. По размеру закрашенной области можно отметить, что он будет не малым, а значит нас еще может ждать много сюрпризов.