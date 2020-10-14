Трассировка лучей может быть доступна только для видеокарт Radeon RX 6000 на базе графического чипа NAVI21
Слухи о видеокартах AMD Radeon RX серии 6000 немного утихли незадолго до презентации процессоров Ryzen на базе архитектуры Zen3 и в течение следующей недели также никаких крупных «утечек» не появлялось в интернете.
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Сегодня сразу несколько инсайдеров сообщили о получении интересной информации. На данный момент только один из энтузиастов опубликовал некоторые подробности. Конечно же, это неподтвержденные слухи, но, как отмечает автор публикаций, они получены от хорошо зарекомендовавшего себя в прошлом источника.
Как сообщает @Avery78, поддержку трассировки лучей могут получить только видеокарты на базе старшего графического чипа NAVI21 и его вариаций. Поддержка трассировки потребовала значительных изменений в архитектуре и AMD якобы решила пойти на эти изменения только для старших графических чипов. Это достаточно спорное заявление, но ранее также сообщалось, что не вся линейка новых видеокарт AMD Radeon может получить поддержку этой технологии.
Общая энергоэффективность видеокарт значительно улучшена, но операции трассировки лучей повышают энергопотребление. Особенно сильно этому подвержен чип NAVI21 XTX, частоты которого были завышены для лучшей конкурентоспособности с GeForce RTX 3080.
Разогнанная версия видеокарты на базе NAVI21 XTX дорога в изготовлении и вряд ли будет стоить дешевле GeForce RTX 3080. Это будет отличная нишевая модель, которая в среднем будет быстрее RTX 3080. Но производительность в трассировке лучей все же будет ниже, многое будет зависеть от оптимизации конкретной игры.
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Видеокарты на базе NAVI21 XT примерно на 25% быстрее, чем GeForce RTX 2080 Ti и на 12…15% быстрее GeForce RTX 3070. В разрешении 4K без трассировки лучей видеокарты будут догонять GeForce RTX3080, но, чтобы сравняться с флагманом NVIDIA, им будет не хватать 5…10%. При этом стоимость модели на базе NAVI21 XT составит $549…599.
Видеокарты на базе NAVI22 получат 12 ГБ видеопамяти с шиной 192 бит, количество вычислительных блоков не превысит 40, что уже было известно ранее. Графический чип будет отличаться высокими частотами, но их уровень не достигнет заявленных ранее 2,5 ГГц. Первые модели сторонних производителей смогут похвастаться частотами на уровне 2,35 ГГц, частоты референсных моделей будут немного ниже. Производительность этих видеокарт будет соответствовать уровню GeForce RTX 2080 Super, а TDP останется на уровне RX 5700 XT.
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Не утихают споры о количестве блоков рендеринга. На основе опубликованных характеристик специалисты делают выводы о том, что видеокарты должны сохранить 64 блока ROP, но только в том случае, если архитектура RDNA2 не получит существенных изменений, но это как раз таки и ставится под сомнение. Энтузиасты, изучающие патенты AMD и опубликованную официальную техническую документацию, сходятся во мнении, что компания серьезно переработала архитектуру в частности, блоки рендеринга. Новые NAVI ROP отличаются от ROP в предыдущей архитектуре, намекает @0xCats.
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