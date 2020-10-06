NVIDIA представила бюджетное решение для разработчиков и инженеров — Jetson Nano
Платформа NVIDIA Jetson, впервые представленная в 2014 году, была доступна для разработчиков и инженеров, нуждающихся в экономичном и производительном решении для разработки программных систем на базе искусственного интеллекта и робототехники. Теперь NVIDIA стремится охватить еще более широкую аудиторию с новым недорогим комплектом Jetson Nano.
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Jetson Nano 2GB основан на 4-ядерном процессоре ARM Cortex-A57, который работает на частоте 1,4 ГГц, и графическом адаптере на базе архитектуры Maxwell со 128 CUDA-ядрами, что гарантирует высокую производительность и позволяет значительно ускорить работу с AI по сравнению с конкурирующими решениями, такими как Raspberry Pi 4. Платформа получила 2 ГБ памяти, что вдвое меньше, чем у его предшественника. Однако в обмен на потерянные 2 ГБ новый Jetson Nano получил порт USB-C, через который осуществляется питание устройства. Питание в предыдущих моделях Jetson Nano осуществлялось через специальный проприетарный разъем.
На задней панели присутствует один порт USB 3.0, два порта USB 2.0, видеовыход HDMI и сетевой порт GbE. Также на борту устройства находится разъем для камеры CSI и стандартный 40-контактный разъем GPIO.
Jetson Nano 2GB стоит всего $59. Ближайший конкурент, Raspberry Pi 4 2 ГБ, можно приобрести приблизительно за $30, но NVIDIA Jetson Nano обещает более высокую производительность.
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