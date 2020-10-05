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Сложно представить смесь таких игр, как Counter-Strike: Global Offensive и The Witcher 3, но один из поклонников знаменитого киберспортивного шутера от Valve смог соединить две игры с помощью новой фанатской карты, основанной на знаменитой крепости ведьмаков Каэр Морхен.

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Создатель новой карты для CS:GO известен на площадке Steam под псевдонимом ZelezoBeton. При создании карты автор вдохновлялся архитектурой оригинальной крепости Каэр Морхен из игры «Ведьмак 3» и хотя автор утверждает, что это не точная копия, поклонники серии игр «Ведьмак» сразу узнают стены крепости, в которой располагалась ведьмачья «Школа Волка».





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Крепость в CS:GO получила оригинальную планировку с множеством дворов и старинными захламленными залами, освещенными свечами. Проработана даже комната в башне Геральта с круглым камином посередине. Согласно официальному описанию, карта Kaer Morhen для CS:GO включает в себя несколько ловушек и четыре телепорта. Нестандартный дизайн и большой простор позволят использовать различные тактические уловки и приемы, карта отлично подойдет для любых режимов игры будь то классический режим, бой на смерть, гонка вооружений или любой другой пользовательский режим.

Каэр Морхен для CS: GO можно найти на официальной странице в Steam Workshop. Это отличный вариант для установки на публичный сервер CS:GO для совместной игры.