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Специалист, известный в twitter как @CyberCatPunk, опубликовал некоторые подробности реализации аппаратного ускорения трассировки лучей в новом поколении видеокарт AMD Radeon RX 6000. Со слов инсайдера, информация была подтверждена старшим вице-президентом компании AMD, Девиндером Кумаром (англ. Devinder Kumar), который заявил, что в архитектуре RDNA2 используется гибридный подход распределения вычислительных блоков для выполнения расчетов, связанных с трассировкой лучей. Видеокарты не получат выделенных ядер для нужд трассировки, как в видеокартах NVIDIA, все операции будут возложены на вычислительные блоки.

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К сожалению, первоисточник информации не указывается, но данные, о которых рассказывает @CyberCatPunk, уже не являются секретом для тех, кто внимательно изучал презентацию Microsoft Xbox Series X's AMD Architecture Deep Dive. В материале, посвященном архитектуре игровых приставок нового поколения, упоминалось, что каждый вычислительный блок в графическом чипе может выполнять 4 Texture or Ray ops/clk. По мнению @CyberCatPunk, из 80 вычислительных блоков в NAVI21 до 20 будут выделяться для нужд трассировки лучей.

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Кроме этого, @CyberCatPunk сообщает технические характеристики графического чипа NAVI21, в котором количество блоков рендеринга якобы равно 96. Но, как выясняется, эта информация является лишь догадками пользователя и напрямую не подтверждалась представителями компании. По пессимистичным прогнозам в NAVI21 может остаться 64 блока рендеринга — это предположение основано на известных неофициальных характеристиках и получено исходя из расчета соответствия пропускной способности памяти пиксельной скорости заполнения, а также анализа совокупности остальных характеристик при условии, что архитектура RDNA2 не будет существенно отличаться от RDNA первого поколения . Большее количество блоков рендеринга, 96 или 128, появится в случае, если AMD оснастит видеокарты быстрым кэшем или более быстрой памятью, что на данный момент официально не подтверждено.

Официально видеокарты Radeon RX 6000 будут представлены 28 октября. Предполагается, что флагманы линейки будут конкурировать с GeForce RTX 3080 и улучшенной RTX 3070 16 ГБ.