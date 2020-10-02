Corsair представила клавиатуру с частотой опроса 4000 Гц
Corsair является производителем широкого спектра устройств и аксессуаров. В том числе, компания обладает богатым ассортиментом игровой компьютерной периферии, который накануне пополнился достаточно интересной игровой клавиатурой.
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Corsair K100 RGB — это полноразмерная игровая клавиатура, которая заняла место флагмана в линейке клавиатур компании. Модель соответствует своему позиционированию и предлагает прочный корпус из матового алюминия, эргономичную форму с опорой для кистей, высокое качество материалов с колпачками клавиш (кейкапами), выполненными из долговечного и износостойкого пластика PBT. Клавиатура доступна в нескольких версиях с различными переключателями. На выбор покупателя механические Cherry MX Speed Silver или оптико-механические Corsair OPX.
Съемная подставка для рук оборудована магнитным механизмом крепления, поверхность подставки обшита искусственной кожей с мягкой текстурой, а в качестве наполнителя используется мягкая пена с эффектом памяти. На клавиатуре предусмотрены мультимедиа клавиши с многофункциональным колесом управления. Поддерживается тонкая настройка через фирменное ПО и сохранение профилей во встроенной памяти объемом 8 МБ. Не обошлось и без 44-зонной RGB подсветки.
Но, пожалуй, главной особенностью является скорость опроса клавиатуры, которая достигла 4000 Гц. По информации производителя это стало возможным за счет фирменной технологии AXON Hyper-Processing. Это в 4 раза выше, чем у большинства предложений на рынке. Только недавно многие удивлялись появлению игровых мышей с частотой опроса 2000 Гц, а теперь заядлым геймерам доступна клавиатура с еще вдвое большей частотой опроса.
В фирменном магазине Corsair новинка оценивается в $229,99 независимо от типов переключателей.
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