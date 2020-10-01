Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

До официальной презентации новой линейки видеокарт AMD Radeon RX 6000 остается чуть меньше месяца, а презентация процессоров Zen3 состоится уже на следующей неделе. Возможно, AMD раскроет небольшие подробности о видеокартах RDNA2 на презентации процессоров или опубликует пару интересных тизеров, но это только 8 октября. Сейчас инсайдер, известный как MooresLawisDead, решил собрать воедино всю информацию о новых видеокартах 6000-серии, наибольший интерес вызывают данные о флагмане линейки.

реклама

По мнению специалиста, графический чип NAVI21 — это лучший чип в линейке, более производительных вариантов на данный момент не существует. Модели на базе NAVI21 будут использовать память типа GDDR6. AMD испытывала образцы на базе HBM2, но в конечном итоге выбор пал на GDDR6.

MooresLawisDead утверждает со ссылкой на дорожную карту AMD, что даже для профессиональных видеокарт будет использоваться этот тип памяти. Модели с HBM2 могут появиться в будущем, но не сейчас. Флагманы 6000-серии получат GDDR6 память, которая будет работать на скорости до 18 Гб/с. AMD повысила эффективность работы с видеопамятью и поэтому не нуждается в высокой пропускной способности.

анонсы и реклама 2080 Super Gigabyte Gaming OC за 60 т.р. Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

AMD держит характеристики в секрете даже от сторонних производителей, а тестовые образцы настроены так, чтобы невозможно было протестировать видеокарту в каком-либо бенчмарке. Среди первых тестовых образцов встречались модели и с 384-битной шиной видеопамяти, но финальные модели ограничатся лишь 256-битным интерфейсом.

В этот раз AMD доведет до ума драйвера и программное обеспечение, чтобы никакие программные проблемы не помешали успешному запуску линейки. Ожидается, что производительность в трассировке лучей будет выше, чем у NVIDIA Turing. Также AMD будет использовать все возможности машинного обучения для улучшения производительности и качества изображения.

реклама





Профессиональная версия видеокарты на базе NAVI21 по внутренним данным компании успешно конкурирует с NVIDIA Quadro Ampere A6000 и при этом ее энергопотребление не превышает 250 Вт. Что удивительно, но эта видеокарта использует 32 ГБ GDDR6 памяти с шиной 256-бит, также стоит напомнить, что, по слухам, Quadro Ampere A6000 получит полноценный чип GA102 с 10752 CUDA-ядрами. Потребительский вариант NAVI21 сможет конкурировать с GeForce RTX 3080 и даже приближаться к RTX 3090, потребляя при этом не более 300 Вт.

реклама

Что касается младших чипов, AMD тестировала огромное количество вариантов среди которых были достаточно необычные модели с 60 вычислительными блоками Compute Unit (CU) и 10 ГБ видеопамяти. В конечном итоге, видеокарты на базе урезанного NAVI21 получат от 60 до 72 CU и 16 ГБ видеопамяти 256 бит. Флагман получит полноценный чип с 80 CU.

Существование быстрого кэша возможно и, как отмечает MooresLawisDead, на это еще намекал Марк Черни (англ. Mark Cerny) на презентации технических возможностей PlayStation 5, говоря, что в RDNA2 важные данные будут находиться как можно ближе к графическому чипу. Стоимость флагманских видеокарт на базе NAVI21 MooresLawisDead оценивает в $549…$699.

