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Портал Gizmochina со ссылкой на руководителя исследовательской группы университета штата Нью-Йорк в Буффало и портал Science Daily сообщает, что новая трехмерная система биометрической аутентификации в ближайшие несколько лет может появиться в мобильных устройствах.

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Биометрическая аутентификация во множестве современных устройств основана на распознавании черт лица или отпечатка пальца. Это достаточно надежная система, но известны случаи, когда злоумышленникам удавалось получать доступ к устройствам обманным путем.

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Трехмерная система идентификации будет создавать 3D-изображение с объемным рисунком вен, что значительно повышает безопасность и усложняет возможность подделки. Также снижается вероятность ложного срабатывания.

В системе используется принцип фотоакустической томографии. Лазер используется для просвечивания пальца, когда он попадает на вены, создаются ультразвуковые волны, распространение которых в тканях пальца фиксируется специальным детектором. Полученная информация используется для построения трехмерного изображения вен, которое невозможно подделать.

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Это решение может изменить подход производителей к обеспечению безопасности мобильных устройств в будущем и стать следующим стандартом защиты для всех портативных устройств. В настоящее время система находится в активной разработке и через несколько лет может появиться ее миниатюрная версия, которая найдет применения в смартфонах, планшетах и другой мобильной технике.