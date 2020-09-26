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Поклонники компании AMD ждут скорейшего появления большого NAVI и пытаются предсказать уровень производительности новых видеокарт. Но на данный момент известно слишком мало информации, чтобы можно было попытаться точно предугадать позиционирование новинок. Флагманы Radeon RX 6000 могут оказаться как в нише между GeForce RTX 3070 и RTX 3080, так и побороться за лидерство с RTX 3090.

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Инсайдер, известный по YouTube каналу Moore's Law Is Dead, в своем очередном видео раскрыл дорожную карту для профессиональных видеокарт NVIDIA Quadro и сообщил, что также владеет информацией о позиционировании профессиональных решений AMD, но не может сейчас разглашать планы компании. Однако энтузиаст отметил, что AMD в своей дорожной карте сравнивает профессиональное решение на базе графического чипа NAVI21 с NVIDIA Quadro RTX 6000, которая, по слухам, получит полноценный чип GA102 с 84 блоками Streaming Multiprocessor (SM). В таком случае игровой вариант на базе NAVI21 должен стать конкурентом GeForce RTX 3090.

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Одновременно с этим Moore's Law Is Dead уверен в том, что игровые варианты Radeon RX 6000 не получат память HBM2 и ограничатся GDDR6. Ширина используемой шины не уточняется, но в таком случае она должна быть не менее 512-бит.

По неподтвержденным данным две видеокарты на базе NAVI21 прошли испытания в бенчмарке 3DMark Time Spy Extreme, показав производительность, близкую к RTX 3080 и RTX 3090. Старший вариант еще не готов окончательно, но уже набирает около 10000 баллов. Также уточняется, что 28 октября AMD планирует представить 4 модели, если планы компании не изменятся.