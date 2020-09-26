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Видеокарты AMD Radeon RX 6000 не получат память HBM2, но смогут конкурировать с RTX 3090 — информация Moore's Law Is Dead

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Поклонники компании AMD ждут скорейшего появления большого NAVI и пытаются предсказать уровень производительности новых видеокарт. Но на данный момент известно слишком мало информации, чтобы можно было попытаться точно предугадать позиционирование новинок. Флагманы Radeon RX 6000 могут оказаться как в нише между GeForce RTX 3070 и RTX 3080, так и побороться за лидерство с RTX 3090.

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Инсайдер, известный по YouTube каналу Moore's Law Is Dead, в своем очередном видео раскрыл дорожную карту для профессиональных видеокарт NVIDIA Quadro и сообщил, что также владеет информацией о позиционировании профессиональных решений AMD, но не может сейчас разглашать планы компании. Однако энтузиаст отметил, что AMD в своей дорожной карте сравнивает профессиональное решение на базе графического чипа NAVI21 с NVIDIA Quadro RTX 6000, которая, по слухам, получит полноценный чип GA102 с 84 блоками Streaming Multiprocessor (SM). В таком случае игровой вариант на базе NAVI21 должен стать конкурентом GeForce RTX 3090.

Источник изображения: @mooreslawisdead
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Одновременно с этим Moore's Law Is Dead уверен в том, что игровые варианты Radeon RX 6000 не получат память HBM2 и ограничатся GDDR6. Ширина используемой шины не уточняется, но в таком случае она должна быть не менее 512-бит.

Источник изображения: @Avery78

По неподтвержденным данным две видеокарты на базе NAVI21 прошли испытания в бенчмарке 3DMark Time Spy Extreme, показав производительность, близкую к RTX 3080 и RTX 3090. Старший вариант еще не готов окончательно, но уже набирает около 10000 баллов. Также уточняется, что 28 октября AMD планирует представить 4 модели, если планы компании не изменятся.

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Видеокарты AMD Radeon RX 6000 не получат память HBM2, но смогут конкурировать с RTX 3090 — информация Moore's Law Is Dead
Ел Гречко
12:03
Неверен уже самый первый пункт. Мозилла не просто никак не защищает от слежки, она на этой слежке зарабатывает. Единственный источник их дохода - плата за дефолтный поисковик. http://calpaterson.com/...
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Valik Banec
12:03
Согласен с вами интел уже в край обнаглел, мало что цены задерает, так ещё и сырое 10 поколение выкатил!!!
Стали известны причины нестабильности GeForce RTX 3080 – дешёвые конденсаторы, сырые драйверы на флагмане стоимостью 700 долларов
Valik Banec
12:01
Гляди не обосрись, так говно на вентилятор кидать! Зы а по факту ZEN2 стабильней 10 поколения Интел. Тут уже статья была как интел "хорошо" дружит с памятью :) , что для меня было откровением, т.к. ...
Стали известны причины нестабильности GeForce RTX 3080 – дешёвые конденсаторы, сырые драйверы на флагмане стоимостью 700 долларов
dimkahon
12:00
4850-й!
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omoikane
11:55
мог взять за 20 5700 в свое время и не парится.
EVGA пришлось задержать начало поставок GeForce RTX 3080, чтобы решить проблему с конденсаторами
Юра Репченко
11:55
Ахах 10 000 баллов в 3d mark time spy extreem у старшей RX6000. А зелёные такие "уровня 3070 максимум будет...." ага 28 го ожидаем знатную бомбежку.
Видеокарты AMD Radeon RX 6000 не получат память HBM2, но смогут конкурировать с RTX 3090 — информация Moore's Law Is Dead
AMDie
11:54
290x чпокнула вначале 780,а потом и 780ti и далее успешно боролась с 9 линейкой, так что она именно легендарная
Видеокарты AMD Radeon RX 6000 не получат память HBM2, но смогут конкурировать с RTX 3090 — информация Moore's Law Is Dead
omoikane
11:54
Ладно хоть не впустили, а так очередной пример что инженеры у них косячат.
EVGA пришлось задержать начало поставок GeForce RTX 3080, чтобы решить проблему с конденсаторами
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