Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Большое количество нереференсных вариантов GeForce RTX 3080 уже появилось на сайтах производителей и в интернет каталогах различных ритейлеров. Компания Colorful одна из первых опубликовала частотные характеристики, уровень тепловыделения и конфигурацию подсистемы питания разогнанных моделей RTX 3080 iGame.

реклама

На данный момент доступна информация о 4 моделях RTX 3080 в исполнении Colorful:

iGame RTX 3080 Vulcan X OC

iGame RTX 3080 Neptune OC

iGame RTX 3080 Advanced OC

iGame RTX 3080 Ultra OC

В приведенной таблице новые видеокарты сравниваются со своими аналогами предыдущего поколения NVIDIA Turing. Младшие варианты, iGame RTX 3080 Ultra OC и iGame RTX 3080 Advanced OC обладают уровнем TDP 320 Вт. Общее количество используемых фаз в подсистеме питания равно 20, как на RTX 3090. Производитель использовал все возможности печатной платы PG132, в VRM эталонной версии RTX 3080 используется 18 фаз — две фазы не распаяны. Уровень тепловыделения более продвинутых моделей, iGame RTX 3080 Vulcan X OC и iGame RTX 3080 Neptune OC, достигает 370 Вт, подсистема питания значительно улучшена — общее количество фаз увеличено до 26. Для питания моделей Vulcan X OC и Neptune OC используется три 8-контактных разъема питания, в то время как Ultra OC и Advanced OC ограничились двумя разъемами.