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Любители соревновательных FPS игр знают, насколько важна реакция, точность стрельбы и мышечная память. Для того, чтобы показывать стабильно высокий уровень игры, необходимо регулярно тренировать свои навыки. В такой игре, как CS GO, сообществом были созданы специальные тренировочные карты. Многим известна карта Aim Botz – Training от известного разработчика uLLetical, а также множество других training карт в различных вариациях. Компания Logitech, известная своими периферийными устройствами для профессиональных игроков, решила не оставаться в стороне и предложила новый сервис с набором тренировочных карт для CS GO.

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Playmaster — сервис от Logitech, который предлагает виртуальную тренировочную базу с подробной статистикой для CS GO. Это не стороннее приложение для тренировки стрельбы — Logitech запустила свои тренировочные сервера CS GO, которые подключены к базе данных для сбора статистики каждого игрока. Каждый игрок сможет отслеживать статистику в личном кабинете и получать советы по тренировкам, а также формировать личный план развития. В системе подготовлен комплекс заданий для оценки уровня игрока и его дальнейшего повышения.

Сервис Playmaster открыл предварительный доступ для всех желающих. Зарегистрироваться в системе и начать тренировки можно на официальном сайте Playmaster.gg.