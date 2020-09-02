Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Phison выпустила на корпоративный рынок SSD накопитель объемом 15,36 ТБ. Это первое в мире устройство такого объема. Несмотря на шокирующую емкость, компании удалось сохранить стандартный форм фактор 2,5 дюйма при толщине 7 мм. Это позволит разместить до 8 твердотельных накопителей на месте традиционного 3,5-дюймового жесткого диска.

реклама

В основе накопителя используется флэш-память QLC. Да, это не самое лучшее решение с точки зрения производительности и надежности, но флэш-память QLC отличается увеличенной плотностью записи, что позволяет вместить огромную емкость в малый форм-фактор.

Основная цель накопителя такого класса — замена жестких дисков в серверах, в случаях, когда к хранящейся информации происходит множественное и частое обращение, и требуется быстрое чтение. В этом случае накопители QLC обеспечивают гораздо более высокий уровень производительности по сравнению с жестким диском. Максимальные скорости линейного чтения и записи составляют 530 МБ/с и 220 МБ/с. Операции произвольного чтения и записи достигают показателя 90000 IOPS и 10000 IOPS. При этом энергопотребление накопителя не превышает 4,5 Вт.

анонсы и реклама 50% скидки в Ситилинке - промокод внутри Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Новейшая RTX 4000 - 75тр Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Супердешевая 1660 - смотри цену сидя

Для повышения надежности в SSD используются конденсаторы повышенной емкости pFail для защиты от потери мощности. Дополнительный заряд даст дополнительное время для записи данных, находящихся в кэше и буферах.