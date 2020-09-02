Первый SSD накопитель объемом 15,36 ТБ представлен Phison
Компания Phison выпустила на корпоративный рынок SSD накопитель объемом 15,36 ТБ. Это первое в мире устройство такого объема. Несмотря на шокирующую емкость, компании удалось сохранить стандартный форм фактор 2,5 дюйма при толщине 7 мм. Это позволит разместить до 8 твердотельных накопителей на месте традиционного 3,5-дюймового жесткого диска.
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В основе накопителя используется флэш-память QLC. Да, это не самое лучшее решение с точки зрения производительности и надежности, но флэш-память QLC отличается увеличенной плотностью записи, что позволяет вместить огромную емкость в малый форм-фактор.
Основная цель накопителя такого класса — замена жестких дисков в серверах, в случаях, когда к хранящейся информации происходит множественное и частое обращение, и требуется быстрое чтение. В этом случае накопители QLC обеспечивают гораздо более высокий уровень производительности по сравнению с жестким диском. Максимальные скорости линейного чтения и записи составляют 530 МБ/с и 220 МБ/с. Операции произвольного чтения и записи достигают показателя 90000 IOPS и 10000 IOPS. При этом энергопотребление накопителя не превышает 4,5 Вт.
Для повышения надежности в SSD используются конденсаторы повышенной емкости pFail для защиты от потери мощности. Дополнительный заряд даст дополнительное время для записи данных, находящихся в кэше и буферах.
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