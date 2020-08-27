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Hunter's Arena: Legends стала бесплатной игрой в Steam

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Источник изображения: Hunter's Arena: Legends Free Weekend Promo

Компания Mantisco объявила, что ее новая многопользовательская PvP игра Hunter's Arena: Legends впервые становится бесплатной в цифровом сервисе Steam. Во время бесплатных выходных, которые пройдут с 27 августа до 31 августа, весь игровой контент будет доступен всем пользователям платформы Steam по всему миру.

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Hunter's Arena: Legends сочетает в себе элементы из ролевых игр, MOBA и многих других жанров видеоигр. Игрокам предстоит встретиться на масштабном поле битвы и сражаться как против друг друга, так и против монстров, убийство которых позволяет получить дополнительный опыт и быстрее улучшить персонажа для получения преимущества над другими игроками.

Большое внимание в игре уделено боевой системе, в которойпредставлено множество вариантов ведения боя, атаки и защиты. Чтобы мастерски освоить боевые навыки персонажей потребуется достаточно много времени.

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В настоящее время игра находится в раннем доступе и включает 12 различных персонажей, которых могут использовать игроки. У каждого персонажа есть уникальный набор боевых способностей. Игра также предлагает четыре отдельных режима:

  • Battle Royale Solo — режим игры на 60 игроков с единственным победителем
  • Battle Royale Trio — режим игры на 60 игроков, в котором играют команды из 3 человек
  • Tag Match — дуэли 1 на 1
  • Free for All — режим deathmatch «бой на смерть», где игроки соривнуются в количестве убийств
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