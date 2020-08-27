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Компания Mantisco объявила, что ее новая многопользовательская PvP игра Hunter's Arena: Legends впервые становится бесплатной в цифровом сервисе Steam. Во время бесплатных выходных, которые пройдут с 27 августа до 31 августа, весь игровой контент будет доступен всем пользователям платформы Steam по всему миру.

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Hunter's Arena: Legends сочетает в себе элементы из ролевых игр, MOBA и многих других жанров видеоигр. Игрокам предстоит встретиться на масштабном поле битвы и сражаться как против друг друга, так и против монстров, убийство которых позволяет получить дополнительный опыт и быстрее улучшить персонажа для получения преимущества над другими игроками.

Большое внимание в игре уделено боевой системе, в которойпредставлено множество вариантов ведения боя, атаки и защиты. Чтобы мастерски освоить боевые навыки персонажей потребуется достаточно много времени.

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В настоящее время игра находится в раннем доступе и включает 12 различных персонажей, которых могут использовать игроки. У каждого персонажа есть уникальный набор боевых способностей. Игра также предлагает четыре отдельных режима: