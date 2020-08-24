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Адаптация операционной системы Windows 10 для смартфонов с процессорами ARM ведется уже достаточно давно. В 2019 году энтузиасты сделали большое продвижение в своей работе, что придало сил сообществу разработчиков и поклонников Windows 10 Mobile для дальнейшего развития своего проекта.

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На днях ведущие разработчики сообщества сообщили о новом прорыве. Операционная система Windows 10, установленная на смартфон Lumia 950 XL, теперь может работать с двумя экранами одновременно. Один из разработчиков в своем twitter @imbushuo сообщил об успешном внедрении новой функции. Реализация работы с двумя дисплеями может быть распространена на старые смартфоны Microsoft, которые, возможно, у многих пылятся на полках после завершения официальной поддержки. При использовании режима отображения на большом экране смартфон Lumia 950 XL также может выполнять и другие операции.

Другой разработчик, Гюстав Монсе (Gustave Monce), в своем twitter @gus33000 сообщил об успешном тестировании двухэкранного режима на своем устройстве. Реализация данной функции стала сюрпризом для энтузиастов, поскольку ранние попытки заканчивались неудачно. Теперь все работает прекрасно и без видимых проблем. Смартфон можно использовать для одновременного решения каких-либо задач на большом экране и на собственном экране устройства.