Американский DIY-изобретатель разработал маскомет для защиты в условиях пандемии
Американский DIY конструктор и изобретатель, известный под именем Аллен Пан (англ. Allen Pan), прославился множеством интересных разработок и даже успел принять участие в кастинге реалити-шоу «Разрушители легенд». На этот раз Аллен выразил серьезное беспокойство мировой эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением COVID-19. Аллена настолько раздражают люди, пренебрегающие элементарной возможностью использования защитных масок в общественных местах, для повышения уровня своей безопасности и безопасности окружающих, что он был вынужден задуматься о серьезных мерах своей защиты.
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Аллен Пан спроектировал и изготовил маскомет. Конструкция устройства не так сложна, как кажется на первый взгляд, а принцип его действия основан на работе ружья-сеткомета. В сеткомете, обычно, используется патрон со свернутой сеткой, которая разворачивается при выстреле и накрывает область большой площади. В маскомете конструкция упростилась — маску не нужно сворачивать, она крепится в развернутом виде к четырем пневматическим трубкам с помощью специальных зажимов. В системе используется страйкбольный баллон со сжатым воздухом, давления в котором достаточно, чтобы при выстреле маска с большой скоростью направилась в цель. Маска плотно садится на лицо пренебрегающего санитарными нормами человека, словно лицехват из фильмов «Чужой», а лямки маски плотно фиксируются за счет центробежной силы, закручивающей их вокруг головы.
Интересное устройство, а ведь используя тот же принцип действия, можно создать бесконтактный аппарат, который позволит быстро надеть маску на человека в общественном месте.
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