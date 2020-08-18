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Компания ASUS представила техническую презентацию для материнских плат начального уровня, основанных на наборе системной логики AMD A520. В соответствии с данными ASUS, бюджетные платы A520 будут полностью поддерживать гибридные процессоры Renoir (Ryzen 4000G), будущие гибридные процессоры Cezanne (Ryzen 5000G) и настольные процессоры Vermeer, серия которых может быть представлена под номером 4000 или 5000.

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Ожидается, что решения Vermeer и Cezanne будут использовать микроархитектуру Zen3. Появление серии настольных процессоров Vermeer ожидается в конце этого года, а гибридных решений Cezanne — в следующем году.

Владельцев материнских плат ASUS на базе чипсетов предыдущих поколений ждут плохие новости. В соответствии с представленными слайдами, ASUS не будет заниматься официальной поддержкой процессоров Zen3 на материнских платах B450, X470, B350, X370 и A320. Эта ситуация требует прояснения, поскольку компания AMD решила продлить поддержку плат 400-серии и предоставить своим партнерам специальные версии BIOS. Но, похоже, что ASUS не планирует осуществлять поддержку новых процессоров Zen3 для своих плат 400-серии. Возможно, компания прокомментирует сложившуюся ситуацию в ближайшее время.