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В сети появилась информация о мягком перезапуске забытой франшизы Brothers in Arms от студии Gearbox Software. Как и множество современных проектов, новая версия игры будет создана на базе Unreal Engine 4 для консолей следующего поколения и персональных компьютеров. Релиз новой части Brothers in Arms должен состояться в 2021 году.

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Серия игр Brothers in Arms была забыта после выхода Hell's Highway в 2008 году, однако еще в 2015 году генеральный директор Gearbox, Рэнди Питчфорд (англ. Randy Pitchford), подтвердил, что студия ведет работу над совершенно новым проектом Brothers in Arms и история франшизы далека от завершения.

Сегодня на форуме 4chan появились первые слухи о новом проекте Gearbox Software. Автор утечки утверждает, что история игры представляет собой довольно мрачное продолжение Hell's Highway, которое будет разворачиваться вокруг событий на западном фронте в ходе Второй мировой войны. Игра начинается с осады бельгийского города Бастонь. Основная история серии Brothers in Arms будет продолжена, сюжет будет включать систему решений, которая существенно повлияет на судьбу персонажей и сюжетную концовку. Новая версия игры сохранит механики предыдущих частей, позволяющие командовать несколькими взводами и тактически продумывать свои действия.

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Автор утечки также заявляет, что разработка игры продвигалась с большими трудностями, поскольку все силы команды Gearbox Software были брошены на Borderlands 3, но, видимо, разработчики все-таки хотят завершить проект, но он ожидается достаточно небольшим. Игровая кампания будет короткой, многопользовательский режим или кооператив не предусмотрен. Возможно, игра будет позиционироваться как небольшой вступительный проект для нескольких крупных частей.