Энтузиаст потратил полгода на создание самого ровного процессора AMD Ryzen в мире — все ради стабильных турбо-частот
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Компьютерный энтузиаст Саймон Пенроу (англ. Simon Penrowe), являющийся участником шведского портала sweclockers и автором YouTube-канала Penrowe, однажды решился установить второй радиатор системы жидкостного охлаждения, чтобы его 16-ядерный Ryzen 9 3950X стабильнее работал на турбо-частотах. Но, увидев отсутствие снижения температур процессора, Саймон начал поиск альтернативных решений снижения температур.
Саймон решил отшлифовать тепло-распределительную крышку процессора. Но процесс зашел гораздо дальше, чем многие могут ожидать. Качество шлифовки наждачной бумагой не устроило энтузиаста и он принялся за создание процессора с самой плоской в мире поверхностью.
Пенроу создал свои собственные притирочные пластины, материал которых, по его словам, должен быть мягче, чем материал обрабатываемой детали. На пластине также необходимо сделать канавки, создавая узор в виде шахматной доски, чтобы стружка могла свободно покидать рабочую поверхность. Все эти подробности Саймон описывает в своем видео и в интервью порталу sweclockers.
Медь оказалась огромной головной болью, потому что она очень мягкая, я думаю, что идеальным материалом для притирочной пластины, предназначенной для меди, было бы дерево или эпоксидная смола, олово также является многообещающим кандидатом, но примерно десять килограммов литого олова потребуется для создания набора пластин, что стоит тысячи крон.— Саймон Пенроу, sweclockers.com
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В результате Саймон добился настолько высокого качества шлифовки крышки процессора и поверхности водоблока, что ему удалось достичь эффекта прочного прилипания поверхностей друг к другу. Это свойство шлифованных поверхностей достаточно давно известно ученым. Шведский изобретатель Карл Эдвард Йоханссон (англ. Carl Edvard Johansson) в 1917 году смог так притереть две гладкие плитки, концевые меры длины, что они смогли выдержать воздействие груза весом 100 кг.
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Саймон Пенроу потратил на работу около 6 месяцев. Весь процесс он частично описал в своем видео, что позволит другим энтузиастам повторить всю работу Саймона за неделю. К сожалению, у Саймона не хватило времени, чтобы оценить результаты своего труда, процессор был удачно продан и, возможно, новый владелец решит провести ряд тестов и поделиться их результатами с сообществом. Многих интересует, что будет, если теперь использовать водоблок и процессор без термопасты.
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