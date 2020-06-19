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Накануне стало известно о переносе одной из самых ожидаемых игр 2020 года, Cyberpunk 2077 от CD Projekt Red, с сентября на ноябрь. В своем официальном заявлении студия сообщила, что Cyberpunk 2077 закончен как в контентном, так и в игровом плане. Основные и второстепенные миссии, ролики, навыки и предметы, все интерактивные события, которые может предложить Night City — все это завершено. Но при таком обилии контента и сложных систем взаимодействия, переплетающихся друг с другом, нужно правильно все продумать, сбалансировать игровую механику и исправить массу багов. Огромный мир содержит огромное количество вещей, которые нужно отладить, и студии нужно дополнительное время именно для этого.

После официального заявления была проведена удаленная сессия вопросов и ответов, где были раскрыты некоторые подробности. Аудио-запись сессии оказалась в сети, а пользователь Tovarisc игрового форума Resetera первым выделил ключевые моменты обсуждения.

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Представители студии CD Projekt Red подтвердили, что игровые издания со всего мира на следующей неделе получат доступ к игре для написания первых превью. Превью будут опубликованы после окончания мероприятия Night City Wire. В превью не будет показан игровой процесс, изданиям разрешено подготовить только текстовые материалы.

Представители прессы получат доступ к полной версии пресс-сборки игры в которой отсутствует сюжет и миссии, так как CD Projekt Red хочет сохранить их в секрете. В сборке есть ошибки и недоработки. Прессе будут доступны все основные возможности начиная от создания персонажа. Доступ имеет ограничение по времени, но нет ограничений на внутриигровые возможности.

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Игра будет транслироваться с компьютеров студии, никаких личных встреч не будет из-за пандемии. Пандемия и работа в домашних условиях не являются причиной задержки, последний этап разработки действительно очень требователен. Студию не волнует конкуренция с другими проектами и студия не создает дополнительные задержки искусственно, качество Cyberpunk 2077 — это все, что волнует CD Projekt Red. Задержка многопользовательского режима для Cyberpunk 2077 будет откладываться пропорционально задержке основной игры.

Игра будет доступна на PS4, PS5, XBO и XSX с первого дня релиза, консоли следующего поколения получат более продвинутую версию с улучшенной графикой. А в 2021 году для консолей следующего поколения выйдет переиздание Cyberpunk 2077, содержащее значительные внешние улучшения. Переиздание будет бесплатно для всех владельцев оригинальной игры.

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На данный момент CD Projekt Red не определилась с количеством дополнений для Cyberpunk 2077. Окончательное решение будет принято в ближайшее время и озвучено в рамках маркетинговой кампании.