Полноценная некст-ген версия Cyberpunk 2077 для PS5 и Xbox Series X выйдет только в 2021 году
После официального заявления была проведена удаленная сессия вопросов и ответов, где были раскрыты некоторые подробности. Аудио-запись сессии оказалась в сети, а пользователь Tovarisc игрового форума Resetera первым выделил ключевые моменты обсуждения.
рекламаПредставители студии CD Projekt Red подтвердили, что игровые издания со всего мира на следующей неделе получат доступ к игре для написания первых превью. Превью будут опубликованы после окончания мероприятия Night City Wire. В превью не будет показан игровой процесс, изданиям разрешено подготовить только текстовые материалы.
Представители прессы получат доступ к полной версии пресс-сборки игры в которой отсутствует сюжет и миссии, так как CD Projekt Red хочет сохранить их в секрете. В сборке есть ошибки и недоработки. Прессе будут доступны все основные возможности начиная от создания персонажа. Доступ имеет ограничение по времени, но нет ограничений на внутриигровые возможности.
рекламаИгра будет транслироваться с компьютеров студии, никаких личных встреч не будет из-за пандемии. Пандемия и работа в домашних условиях не являются причиной задержки, последний этап разработки действительно очень требователен. Студию не волнует конкуренция с другими проектами и студия не создает дополнительные задержки искусственно, качество Cyberpunk 2077 — это все, что волнует CD Projekt Red. Задержка многопользовательского режима для Cyberpunk 2077 будет откладываться пропорционально задержке основной игры.
Игра будет доступна на PS4, PS5, XBO и XSX с первого дня релиза, консоли следующего поколения получат более продвинутую версию с улучшенной графикой. А в 2021 году для консолей следующего поколения выйдет переиздание Cyberpunk 2077, содержащее значительные внешние улучшения. Переиздание будет бесплатно для всех владельцев оригинальной игры.
рекламаНа данный момент CD Projekt Red не определилась с количеством дополнений для Cyberpunk 2077. Окончательное решение будет принято в ближайшее время и озвучено в рамках маркетинговой кампании.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила