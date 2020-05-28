AMD и TSMC раньше срока переводят процессоры Ryzen 4000 на усовершенствованный техпроцесс, Zen 3 на 5-нм+ уже в конце 2020 года
Тайваньская компания TSMC, один из крупнейших мировых производителей процессоров, планирует запустить массовое производство усовершенствованного 5-нм техпроцесса в четвертом квартале 2020 года с опережением графика. Эту новость сообщил в своем twitter известный инсайдер RetiredEngineer @chiakokhua. В сообщении также говорится, что новые процессоры AMD Ryzen готовы первыми перейти на новый техпроцесс. Это может привести к перевороту рынка и самому существенному изменению в конкуренции за последние 15 лет. Новость была опубликована в DigiTimes — ежедневной газете, освещающей индустрию полупроводников и электроники в Тайване и в регионе Большого Китая!
RetiredEngineer приводит в своем twitter перевод статьи DigiTimes. AMD и TSMC скорректировали свои планы. Процессоры для настольных компьютеров серии Ryzen 4000, первоначально ожидаемые к запуску в конце 2020 года, теперь будут использовать улучшенный 5-нм+ техпроцесс TSMC вместо 7-нм EUV. Это подтверждает более ранние новости о том, что TSMC, которая только недавно вошла в эру 5-нм, ускоряет выпуск улучшенного 5-нм+ техпроцесса, приближая график массового производства к 4-му кварталу. Улучшенные 5-нм процессоры Ryzen окажут беспрецедентное давление на Intel.
рекламаВ первом квартале 2020 года AMD получила выгоду от пандемии, которая повысила спрос из-за трудоспособности экономики. Поставки процессоров Ryzen и EPYC превысили все ожидания, благодаря чему выручка в первом квартале выросла на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Доходы компании были также лучше ожиданий рынка. Несмотря на консервативный прогноз AMD на 2 квартал, с оценкой выручки между 1,751 и 1,951 биллионов долларов, она выросла на 21% по сравнению с тем же периодом в 2019 году — это хороший результат, несмотря на традиционное снижение спроса и последствия пандемии.
Поставки AMD для настольных компьютеров и серверов увеличились по всем направлениям со второй половины 2018 года, и спрос превысил ожидания рынка. Даже AMD и TSMC были застигнуты врасплох. Это привело к значительному улучшению прибыльности AMD. TSMC вступил в 5-нм эру с апреля. Усовершенствованная версия 5-нм+ также выйдет в массовое производство в четвертом квартале, опередив ожидания рынка, и первым ее потребителем станет AMD с ее новыми процессорами серии Ryzen 4000.
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TSMC полностью ломает планы производителей в освоении новых техпроцессов. Выпуск усовершенствованного 5-нм раньше срока является серьезным ударом по Intel. С точки зрения бизнеса, большинство компаний, использующих в своих серверах Intel Xeon, должны рассмотреть возможность перехода на AMD. Говорится в сообщении технического энтузиаста KaZen @Kaz9837.
рекламаЗвучит невероятно, но новость опубликована известным изданием DigiTimes. Если AMD действительно представит процессоры Zen 3 на архитектуре 5-нм+ к концу года, то это будет провалом для Intel с ее 14-нм+++ техпроцессом. Новые процессоры Intel 10-го поколения могут опередить Zen 2 только в играх, преимущественно за счет более высокой пиковой частоты и более совершенного контроллера памяти. С новым техпроцессом AMD не составит труда догнать Intel по частотам и, в совокупности с обновленной архитектурой, значительно обогнать по производительности во всех сегментах, не оставив шансов на хоть сколько то успешные продажи.
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