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Бесплатные игры Steam — невероятно быстрый платформер 10 Second Ninja X и многопользовательский зомби-хоррор DayZ

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Цифровой сервис Steam в 20:00 по московскому времени начнет бесплатную раздачу 10 Second Ninja X — невероятно быстрой и удивительно сложной сайд-скроллер игры. Стоимость 10 Second Ninja X до раздачи составляла 249 рублей, игра собрала множество положительных отзывов пользователей Steam и достаточно популярна. Раздача продлится 7 дней. 

Бесплатные выходные открываются для DayZ — четыре дня вы можете посвятить оттачиванию навыков выживания в постапокалиптическом мире среди зомби и других игроков, готовых прикончить вас за банку консервов. Стоимость стандартного издания игры в Steam 1199 рублей. На период бесплатных выходных разработчик Bohemia Interactive предоставляет 40% скидку на игру и дополнительную скидку 20% на дополнение Livonia, которое добавляет в DayZ масштабную карту, поддерживающую одновременное присутствие до 60 игроков. Последние отзывы игрового сообщества DayZ в основном положительные, в 2019 году игра удостоилась награды Steam Awards — «Лучше с друзьями».

10 Second Ninja X

Источник изображения: 10second.ninja

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Продолжение оригинальной 10 Second Ninja с той же концепцией. Игроку предстоит управлять ниндзя у которого есть только десять секунд, чтобы расправиться со всеми противниками на небольших уровнях. В игре есть сюжет по которому капитан пиратов по имени Великая Борода захватил всех животных, охраняемых ниндзя, и превратил их в роботов. Сюжет содержит множество отсылок на серию игр Sonic the Hedgehog и доктора Роботника.

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Десять секунд — это минимальное время завершения уровня. Игрокам необходимо пройти уровни намного быстрее. Это делается для того, чтобы соревноваться с другими игроками в мировых рейтингах, а также зарабатывать звезды, необходимые для открытия новых наборов уровней. По сравнению с первой частью игры управление осталось идентичным. Ниндзя может двигаться влево или вправо, совершать двойной прыжок, атаковать мечом и бросать до трех сюрикенов за уровень. В игре около 100 уровней, включая 40 уровней оригинальной 10 Second Ninja, которые были переработаны для нового издания. Уровни достаточно сложны и содержат различные головоломки — придется неоднократно переигрывать уровни, чтобы выработать лучшую стратегию и открыть максимальное количество звезд.


DayZ

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Многопользовательская игра в жанре ужасов с открытым миром, наполненном зомби. Действия происходят в вымышленном постсоветском государстве «Чернарус» после зомби-апокалипсиса. Оно состоит из разных городов и небольших деревушек, больших равнин и лесов. Это песочница без определенных задач, у вас одна цель — выжить как можно дольше в окружении зомби, управляемых искусственным интеллектом, и других игроков. Игроки могут работать вместе в небольших командах или временных союзах, или бороться за жизнь поодиночке.


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