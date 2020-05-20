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Не успели системы на базе Intel Comet Lake-S показаться на публике, как уже устанавливают мировые рекорды. Шведский оверклокер, скрывающийся под псевдонимом Elmor, покорил с процессором Intel Core i9-10900K частоту 7,7 ГГц (7707,62 МГц) по всем 10 ядрам при напряжении 1,194 В. Для охлаждения лидера модельной линейки настольных процессоров 10-го поколения использовался жидкий гелий.

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Достичь таких частот удалось на материнской плате ASUS ROG Maximus XII APEX — настоящем монстре для энтузиастов с 16-фазной системой питания, использующей высококачественные компоненты: транзисторы 70 А, дроссели 45 А с сердечником из алюминиевого сплава и японские твердотельные конденсаторы. На этом достижения не закончились, Elmor смог обновить мировой рекорд разгона оперативной памяти. В его руках планка G.SKILL Trident Z Royal F4-4000C18-8GTRG смогла достичь эффективной частоты 6600 МГц (базовая частота 3332,7 МГц) при этом задержки памяти составили 31-63-63-63-3 (tCAS-tRC-tRP-tRAS-tCR).

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Множество оверклокеров ринулись покорять рекорды с новыми системами Intel. Продержится ли рекорд Elmor длительное время? Немецкому энтузиасту Der8auer уже покорились 7,2 ГГц. А комплект памяти G.SKILL общим объемом 32 ГБ разогнали до 5000 МГц при таймингах 19-26-26-46.

Сейчас в прямом эфире известный энтузиаст их Гонконга Лау Кин Лам (Lau Kin Lam) уже более двух часов пытается побить рекорд разгона Core i9-10900K.



