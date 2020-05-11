Появилась информация о первом дополнении для Assassin's Creed Valhalla
рекламаПортал altchar.com сообщает, что согласно официальному описанию сезонного пропуска Assassin's Creed: Valhalla в магазине Uplay Germany, первое DLC игры принесет новую сюжетную миссию, где игроки смогут «открыть для себя жестокую правду, лежащую в основе легенды о Беовульфе», о чем говорится на странице немецкой версии Assassin's Creed: Valhalla Ultimate Edition. На англоязычной странице упоминания о Беовульфе не найдено.
Как и в предыдущих играх из серии Assassin's Creed, в предстоящей Valhalla будет присутствовать сезонный пропуск и, возможно, несколько основных сюжетных DLC. Ubisoft пока не раскрывает подробностей о дополнениях, но известно, что расширения принесут множество нового контента: новые регионы и снаряжение, новые квесты и многое другое. Но сюжет DLC неизвестен.
рекламаТем не менее, благодаря официальному описанию в магазине Uplay, мы можем иметь представление о первой истории, которая будет выстроена вокруг легенды о Беовульфе.
рекламаИстория Беовульфа разворачивается в 6 веке. Беовульф — известный военачальник, избавляющий земли Скандинавии от чудовищных монстров.
Стоит отметить, что в 2007 году Ubisoft выпустила игру Beowulf для PS4, Xbox 360 и ПК, сюжет которой был основан на одноименном фильме 2007 года режиссера Роберта Земекиса. Фильм, несмотря на звездный состав актеров, удостоился довольно скромного рейтинга, игра также не получила похвал.
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