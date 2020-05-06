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Бесплатную копию игры Evil Genius для активации в Steam можно получить на сайте разработчика

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Источник изображения: steamcommunity.com

 

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Британский разработчик компьютерных игр Rebellion в честь скорого выхода Evil Genius 2 бесплатно дарит поклонникам первую часть игры, изданную в 2004 году. Evil Genius — это комичный шпионский триллер в стиле 60-х, предлагающий вам уникальную возможность сыграть за злодея.

В Evil Genius игроку предстоит оказаться на месте одного из трех злых гениев, стремящихся к достижению глобального мирового господства. Постройте секретную базу, зарабатывайте дурную славу, выполняя дерзкие миссии, сражайтесь с силами справедливости и разрабатывайте супероружие, чтобы завершить свой гнусный план. Действовать вы будете не в одиночку, к вашим услугам армия миньонов и приспешников по всему миру.

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Evil Genius получила высокие оценки изданий по всему миру и высокие оценки игрового сообщества. На портале Metacritic игра заработала оценки Metascore 75 и User Score 8.3. В 2005 году Evil Genius была номинирована на премию Британской Академии в области видеоигр BAFTA в категории лучшее музыкальное сопровождение.

Чтобы получить игру, необходимо перейти на страницу промо акции на официальном сайте разработчика, зарегистрироваться в системе и получить личный Rebellion ID. Привязать Steam аккаунт к учетной записи Rebellion и получить свою игру, при желании, заполнив небольшую анкету! Игра автоматически привяжется к вашему аккаунту Steam.

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Страница новости в Steam.


Страница промо-акции rebellion.com

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