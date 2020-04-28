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Немецкий энтузиаст Роман Хартунг (Roman Hartung), известный под псевдонимом «Der8auer», решил проверить на что способны четыре видеокарты Nvidia GTX 580 в настоящее время. Видеокарта GeForce GTX 580 увидела свет в 2010 году. Это был лучший чип Nvidia GF110 на архитектуре Fermi второго поколения, выполненный по 40-нм техпроцессу. GF110 объединял 16 потоковых мультипроцессоров, которые, в общей совокупности, несли необузданную мощь 512 шейдерных и 64 текстурных блоков, а также 48 блоков растеризации. Частота графического чипа составляла 772 МГц, а 1,5 ГБ видеопамяти типа GDDR5 работали на эффективной частоте 4008 МГц и могли похвастаться 384-битной шиной. Энергопотребление этого монстра достигало 250 Вт.

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В руках Der8auer GTX 580 выдался еще один шанс показать свой потенциал, да еще и в составе Quad SLI на современном тестовом стенде, основанном на материнской плате Gigabyte TRX40 Aorus Xtreme, процессоре AMD Ryzen 3960X, 16 ГБ оперативной памяти DDR4, работающей на частоте 3200 МГц. В качестве соперников для GTX 580 были выбраны современные бюджетные видеокарты GTX 1050 Ti и GTX 1650. Тестирование проводилось в графическом пакете 3D Mark Fire Strike и играх Fortnite, CS GO и PUBG.





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Ожидаемо, одиночная GTX 580 уступила своим более продвинутым внукам, но, когда дело дошло до Quad SLI, GTX 1050 Ti оказалась не у дел вместе с GTX 1650 в CS GO — единственном проекте, который показал отличную оптимизацию при работе с несколькими видеокартами. Квартет GTX 580 обошел GTX 1650 по среднему количеству кадров в секунду на 25%! В 3D Mark Fire Strike четыре видеокарты GTX 580 смогли опередить GTX 1050 Ti на 12%, а вот Fortnite отказался использовать более одной видеокарты и одиночная GTX 580 отстала от GTX 1050 Ti на 35%, что для видеокарты 2010 года, которая уже достаточно давно не получает новых драйверов, можно считать неплохим результатом.