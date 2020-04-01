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Маркетинговая площадка BitsDuJour дает возможность сэкономить 19,50$ и получить программу Hard Disk Sentinel Standard Edition бесплатно. Все что вам нужно это перейти по ссылке , ввести свои данные и получить на электронную почту ссылку на скачивание пожизненно активированную редакцию Standard Edition версии 5.50. Поторопитесь, до конца акции осталось 19 часов.

Hard Disk Sentinel — это программа для мониторинга и анализа состояния твердотельных накопителей и жестких дисков, которая позволяет осуществлять поиск и устранение проблем, а также проводить ряд тестирований и диагностических мероприятий. В программе доступно создание отчетов, отображающих состояние накопителей и дающих наиболее полную информацию о накопителях, причем не только внутренних, но и внешних. Поддерживается система автоматических оповещений и отчетов для обеспечения своевременного обнаружения неисправностей.

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Не нужно использовать различные программы для проверки различных типов носителей, все варианты, будь то внутренние или внешние жесткие диски, SSHD, SSD, RAID массивы, NAS хранилища поддерживаются Hard Disk Sentinel.

Hard Disk Sentinel за счет своей чувствительной системы оценки состояния накопителя является эффективным инструментом для предотвращения сбоев и потери данных. Даже небольшая проблема не будет проигнорирована.