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Финальные спецификации процессоров Intel Comet Lake-H утекли в сеть

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источник изображения: intel.ru

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Компьютерный портал hd-tecnologia.com опубликовал слайды с полной информацией о характеристиках всех грядущих мобильных процессоров Intel на архитектуре Comet Lake-H. Информация на слайдах содержит данные не только о спецификациях новой серии процессоров, но и о новых особенностях поколения. Отдельный слайд посвящен флагманской модели Core i9-10980HK —восьмиядерному процессору с поддержкой технологий Hyper Threading, Thermal Velocity Boost и пиковой частотой 5,3 ГГц. Core i9-10980HK — единственный полностью разблокированный процессор в серии, что позволит разогнать его или провести более тонкую настройку частот и напряжений.

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10980HK — единственный процессор Core i9 в серии. Intel планирует выпустить три процессора Core i7, причем i7-10875H — единственная 8-ядерная модель в этой подсерии, а Core i7-10850H и 10750H — это шестиядерные процессоры с 12-ю потоками. Comet Lake-H также будет включать процессоры Core i5 — 10400H и 10300H, которые являются четырехъядерными. Разница между двумя процессорами составляет всего 100 МГц.

К новым возможностям процессоров Comet Lake-H относятся:

  • Невиданные ранее пиковые частоты 5,3 ГГц для i9, 5,1 ГГц для i7 и 4,5 ГГц для i5;
  • Обновленная технология Turbo Boost Max Technology 3.0;
  • Поддержка памяти DDR4-2933;
  • Технология Intel Speed Optimizer для простого разгона одним кликом;
  • Intel Wi-Fi 6 AX201 (Gig+) для высокоскоростного беспроводного  интернет соединения с низкой задержкой.
источник изображения: hd-tecnologia.com

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источник изображения: hd-tecnologia.com

 

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источник изображения: hd-tecnologia.com

 

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Официальный анонс процессоров должен состояться 2 апреля.

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Теги

intel comet lake comet lake-h mobile мобильные процессоры процесоры
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E1nher1
15:19
Так процессорный еще круче будет! Пусть карточку прогнет, зато эксперимент-то какой выйдет! У меня тут затычка валяется 9500GT, может с ней тоже разгонный эксперимент проведу.
Простое ТО видеокарты в домашних условиях на примере Sapphire HD 7970 - исправляем дребезжащий и заклинивающий вентилятор, проводим чистку видеокарты
terenty79
15:19
Эта игра опять только с Котиковского сервера Бателнет идет? Тогда только на ютубе смотреть этот мусор.
Скандальная миссия в аэропорту осталась в ремастере Call of Duty Modern Warfare 2
Каа
15:18
Старушка Asus P8Z77-M PRO. У современных тоже нет таких функций.
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опять по второму кругу все это обсуждение попрет
Скандальная миссия в аэропорту осталась в ремастере Call of Duty Modern Warfare 2
Inttz
15:12
Компрессоры,холодильники,баллоны от фреона,реле с али...Офигеть.Вот что не так с таким способом?Дунул и забыл, что там вылизывать по углам?
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¤Demon¤
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corsi
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