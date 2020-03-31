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источник изображения: intel.ru реклама

Компьютерный портал hd-tecnologia.com опубликовал слайды с полной информацией о характеристиках всех грядущих мобильных процессоров Intel на архитектуре Comet Lake-H. Информация на слайдах содержит данные не только о спецификациях новой серии процессоров, но и о новых особенностях поколения. Отдельный слайд посвящен флагманской модели Core i9-10980HK —восьмиядерному процессору с поддержкой технологий Hyper Threading, Thermal Velocity Boost и пиковой частотой 5,3 ГГц. Core i9-10980HK — единственный полностью разблокированный процессор в серии, что позволит разогнать его или провести более тонкую настройку частот и напряжений.

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10980HK — единственный процессор Core i9 в серии. Intel планирует выпустить три процессора Core i7, причем i7-10875H — единственная 8-ядерная модель в этой подсерии, а Core i7-10850H и 10750H — это шестиядерные процессоры с 12-ю потоками. Comet Lake-H также будет включать процессоры Core i5 — 10400H и 10300H, которые являются четырехъядерными. Разница между двумя процессорами составляет всего 100 МГц.

К новым возможностям процессоров Comet Lake-H относятся:

Невиданные ранее пиковые частоты 5,3 ГГц для i9, 5,1 ГГц для i7 и 4,5 ГГц для i5;

Обновленная технология Turbo Boost Max Technology 3.0;

Поддержка памяти DDR4-2933;

Технология Intel Speed Optimizer для простого разгона одним кликом;

Intel Wi-Fi 6 AX201 (Gig+) для высокоскоростного беспроводного интернет соединения с низкой задержкой.

источник изображения: hd-tecnologia.com реклама

источник изображения: hd-tecnologia.com

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источник изображения: hd-tecnologia.com

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Официальный анонс процессоров должен состояться 2 апреля.