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источник изображения: amd.com реклама

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Блогерв своем twitterсообщил о появлении в базе данных бенчмарка Geekbench первых результатов мобильного процессора AMD Ryzen 4600H на базе микроархитектуры Renoir. Новинка от AMD представляет собой шестиядерный процессор с поддержкой технологии SMT, работающий на частотах 3,0 и 4,0 ГГц в базовом и турбо режиме соответственно. Процессорные ядра соседствуют со встроенной графикой Radeon Vega 6 с 384 потоковыми процессорами, работающими на частоте 1,5 ГГц. При этом тепловой пакет чипа составляет 45 Вт.

В Geekbench 4.4.2 процессору удалось набрать 4984 баллов в однопоточном тестировании и 25172 баллов в многопоточном, в Geekbench 5.1.0 эти показатели составили 1116 и 6337 баллов.

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источник изображения: база данных Geekbench.com





источник изображения: база данных Geekbench.com

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Core i7-10710U

Core i9-9880H



Достойный результат в сравнении с мобильными процессорами Intel 10-го поколения, так результаты шестиядерного Core i7-10710U в Geekbench 5.1.0 составили 1235 и 5128 баллов, при этом один из лучших результатов восьмиядерного Core i9-9880H на архитектуре Coffee Lake за последние дни составляет 1202 и 7243 баллов, впечатляет?

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Остается ждать старта продаж и официальных цен на мобильные системы с процессорами AMD Renoir, при грамотной ценовой политике AMD сможет снова подвинуть Intel в мобильном сегменте.