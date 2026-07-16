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molexandr
NVIDIA анонсировала робототехнические платформы Jetson Thor T3000 и T2000 поколения Blackwell
Для роботов, роботизированных станков и периферийных систем с искусственным интеллектом.
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Компания NVIDIA анонсировала две небольших платформы Jetson Thor для роботов, роботизированных станков и периферийных систем с искусственным интеллектом (ИИ), сообщает VideoCardz.com. Платформы Jetson T3000 и T2000 планируют выпустить в первом квартале 2027 года.

Источник изображения: NVIDIA (и далее)

Модель T3000 построена на базе графического процессора Blackwell и центрального процессора Arm Neoverse. Восемь процессорных ядер, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X с пропускной способностью 273 гигабайт в секунду и вычислительная производительность графического чипа до 865 трлн. операций FP4 в секунду. Кроме этого, компьютер оснащается сетевой картой со скоростью до 25 гигабит в секунду. По приблизительным оценкам NVIDIA, система в два раза меньше T5000 и требует в два раза меньше энергии, однако в некоторых случаях по производительности инференса языковых, зрительных и робототехнических моделей может не уступать старшей модели.

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Модель T2000 получила более скромную конфигурацию: 16 ГБ оперативной памяти и графический процессор с вычислительной производительностью около 400 трлн. операций FP4 в секунду. В компании NVIDIA ожидают, что система будет востребована в зрительных системах ИИ, мобильных роботах, роботизированных производственных системах, включая манипуляторы типа роботизированная рука.

Возможность эмуляции систем T3000 появится в этом месяце в комплектах для разработки JetPack 7.2.1 и AGX Thor. Эмуляция T2000 станет доступна позже.

#nvidia #искусственный интеллект #робототехника
Источник: videocardz.com
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