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molexandr
Пьер-Луп Гриффис о разработке Steam Deck 2: «Мы определённо приближаемся к цели»
Но среди готовых решений нужного чипа для игрового КПК пока нет.
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Компания Valve продвигается в разработке портативного игрового компьютера Steam Deck 2, однако среди готовых решений всё ещё нет чипа, который отвечал бы необходимым критериям, сообщает Tweak Town со ссылкой на интервью инженера Valve Пьера-Лупа Гриффиса изданию IGN. «Я бы сказал, что мы ближе к цели, чем были в прошлый раз, когда мы общались», «Мы определённо приближаемся к цели», — сказал Гриффис.

Источник изображения: Edgar Almeida, Unsplash

Ранее в Valve заявляли, что Steam Deck 2 должна быть значительно быстрее предшественника. Устройство должно ощущаться как игровая консоль нового поколения. Незначительно обновление компании неинтересно. Но Valve интересует не только производительность, но и эффективность, что подчёркивается в новом интервью. Valve неоднократно заявляла о своём нежелании, чтобы Steam Deck 2 потреблял больше энергии, чем оригинал. Иными словами, компания хочет добиться скачка в производительности при том же энергопотреблении.

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«Я бы сказал, что новые чипы, которые появляются, все ещё находятся в тех энергетических диапазонах, которые не совсем подходят для полноценного использования в портативных устройствах», — заявил Гриффайс. «Я думаю, что многие из них — это чипы для недорогих ноутбуков или аналогичные устройства, которые затем перепрофилируются для портативных устройств, и, возможно, это не приводит к тому компромиссу, который мы бы выбрали с точки зрения энергопотребления и времени автономной работы и всего остального».

По всей видимости, Гриффайс имеет в виду такие чипы, как серия Ryzen Z2 от AMD и новая серия Arc G3 от Intel. По сути, это APU для ноутбуков, адаптированные для портативных игровых ПК. И, судя по всему, Valve либо разрабатывает новый APU совместно с AMD, либо просто ждёт следующего поколения чипов, которые должны обеспечить лучшую производительность и энергоэффективность. В любом случае, фраза «определённо движемся в правильном направлении» звучит так, будто все встаёт на свои места.

#valve #игровые кпк #steam deck 2
Источник: tweaktown.com
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