Редкая опция среди материнских плат для настольных ПК.

Китайский бренд JGINYUE выпустил материнскую плату B850I SNOW DREAM WIFI формата Mini-ITX с портом OCuLink, что является редкостью среди настольных ПК, сообщает VideoCardz.com. Плата предназначена для компактных сборок с процессорами AMD AM5 и благодаря наличию порта OCuLink позволяет подключать внешние док-станции и видеокарты.

Источник изображения: JGINYUE (и далее)

Согласно спецификациям, порт OCuLink подключён к четырём линиям PCIe 3.0, что не является самой быстрой реализацией среди современных устройств. На сегодняшний день существуют мини-ПК, игровые КПК и прочие устройства, где порт OCuLink подключён к четырём линиям PCIe 4.0, обеспечивая в два раза более высокую пропускную способность. Даже в этом случае скорости обмена данными может быть недостаточно, чтобы раскрыть весь потенциал современных видеокарт среднего и высокого класса. Тем не менее, OCuLink расширяет совместимость материнской платы B850I SNOW DREAM WIFI и однозначно является полезным дополнением.

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Для производительных видеокарт материнская плата оснащается внутренним слотом PCIe 5.0 x16. Кроме этого, производителю удалось разместить на такой компактной плате три слота M.2. Основной слот M.2 спереди поддерживает PCIe 5.0 x4, два дополнительных M.2 расположены на тыльной стороне платы и поддерживают PCIe 4.0 x4. Дополнительно предусмотрены два порта для подключения SATA-накопителей.

Плата поддерживает установку двух модулей оперативной памяти общим объёмом до 96 ГБ. Поддерживается разгон. Максимальная скорость 8000 МТ/с и выше. Подсистема питания реализована по схеме 8+2+1 с каскадами DrMOS. Используется адаптер проводной сети Realtek RTL8125BG и беспроводной адаптер Wi-Fi 6 на базе MediaTek MT7902.

Цены, доступность и сроки начала продаж не уточняются.