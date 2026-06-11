Потенциальный конкурент Steam Machine?

Компания DeepCool на прошедшей выставке Computex 2026 демонстрировала прототип компактного компьютера формата SFF (Small Form Factor) в тонком корпусе с вырезом для установки полноценного башенного кулера, сообщает TechPowerUp. Для демонстрации в DeepCool выбрали новый флагманский кулер Assassin V Vision, в конструкции которого используется испарительная камера и 8 тепловых трубок, также кулер оснащается 140-мм вентилятором.

Источник изображения: TechPowerUp

Таким образом, производительность центрального процессора не ограничивается малым форматом системы, который не позволяет использовать крупные системы охлаждения. Можно возразить, что в данном случае теряется смысл сборки компьютера в таком компактном корпусе, однако ПК всё равно получается более компактным относительно сборки в классическом башенном корпусе с достаточным пространством для полноценного кулера. Кроме этого, компьютер выглядит необычно, что для кого-то может быть значимым преимуществом.

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Ещё одна особенность прототипа — подключение видеокарты отдельным модулем с помощью райзера. На фотографии этот модуль расположен на заднем плане. Видеокарта подключается с помощью райзера. Как осуществляется дополнительное питание, не уточняется.

Журналисты TechPowerUp предположили, что мини-ПК может разрабатываться как потенциально более производительный конкурент Steam Machine с возможностью модульного расширения для повышения производительности. Сроки выпуска компьютера неизвестны.