Видеокарта предлагает 12 ГБ видеопамяти и восемь видеовыходов.

Компания Matrox, в настоящее время специализирующаяся на оборудовании для профессионального применения, анонсировала видеокарты Luma Pro A380 Quad и Octal, сообщает VideoCardz. В основе этих новинок лежат те же графические процессоры, что и в видеокарте Intel Arc A380 потребительского класса. Самое интересное, в Luma Pro A380 Octal два таких графических процессора, а Quad и Octal в наименовании видеокарт отражает количество видеовыходов — в двухчиповой видеокарте это восемь Mini DisplayPort 2.0. Как сообщается, видеокарта может выводить изображение на четыре дисплея с разрешением до 8K или восемь дисплеев с разрешением до 5K.

Matrox LUMA Pro A380 Octal. Источник изображения: Matrox

Как и в Intel Arc A380, Luma Pro A380 Quad оснащается 6 ГБ видеопамяти, а вот в Luma Pro A380 Octal установлено уже 12 ГБ — по 6 ГБ на каждый графический процессор. Обе видеокарты оснащаются однослотовой системой охлаждения с центробежным вентилятором, что имеет значение для профессионального применения, когда множество таких видеокарт устанавливаются в серверную стойку. При этом для варианта с двумя графическими процессорами заявлен TDP, равный 170 Вт.

Matrox LUMA Pro A380 Quad. Источник изображения: Matrox

Сроки выхода видеокарт пока неизвестны, энтузиасты заинтересованы в тестировании двухчипового варианта Luma Pro A380 Octal, удастся ли полноценно использовать оба графических процессора и весь объём видеопамяти в каких-либо сценариях, например, для запуска моделей искусственного интеллекта.

Ранее в Intel представили Project Battlematrix — платформу, которая позволяет использовать до 8 графических процессоров Intel Arc Pro одновременно. Платформа была представлена вместе с новыми профессиональными видеокартами Battlemage, включая «двойные» версии Intel Arc Pro B60: два графических процессора и два пула памяти — две видеокарты в одной. Похоже, что в рамках этого проекта партнёры Intel могут экспериментировать и делать двойные версии других видеокарт.