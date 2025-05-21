На внешний дисплей можно вывести силу тока, напряжение, температуру и т. д.

Компания Seasonic показала на выставке Computex «интеллектуальный кабель питания» под названием 12V-2x6 Ti, сообщает TechPowerUp. Судя по всему, это дополнительный блок с различной схемотехникой, через который осуществляется подключение питания к видеокарте. Устройство было разработано совместно с рецензентом под псевдонимом King of Wing.

Дополнительный блок с вентилятором, через который осуществляется питание видеокарты. Один из кабелей ведёт к дисплею. Источник изображения: TechPowerUp

Дисплей. Источник изображения: TechPowerUp

В блоке реализована возможность мониторинга различных показателей и настройки защитных механизмов. В частности, можно отслеживать силу тока и напряжение на каждом из питающих контактов, температуру, настроить звуковое оповещение при превышении определённых значений и т. д. Разработан внешний дисплей, который подключается к блоку с помощью кабеля USB-C для отслеживания показателей работы в реальном времени. Продвинутые пользователи могут модернизировать устройство (с помощью паяльника) для реализации дополнительных возможностей.

Набор разъёмов на блоке питания Prime PX-3200, включая шесть 12v-2x6.

Источник изображения: TechPowerUp

В числе прочего, Seasonic привезла на выставку блок питания Prime PX-3200 мощностью 3200 Вт и сертификатом 80 Plus Platinum. Этот блок выдаёт 266,7 А на единственной шине +12 В и обладает эффективностью до 94% при типичных нагрузках. На одной из фотографий видно наличие шести разъёмов питания 12v-2x6.