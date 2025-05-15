Авторы YouTube канала Digital Foundry назвали официальные спецификации игровой консоли Nintendo Switch 2, сообщает Tom’s Hardware. Устройство оснащается нестандартным чипом от NVIDIA, который объединяет восемь процессорных ядер ARM Cortex A78C и 1536 CUDA ядер на базе графической архитектуры Ampere. Также в Switch 2 используется 12 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель объёмом 256 ГБ.
По информации ресурса, только шесть из восьми ядер процессора выделены для игр, два ядра зарезервированы только для операционной системы, что является распространённой практикой: так было в прошлой Nintendo Switch и других современных консолях. Хотя допустимая частота процессора составляет 1,7 ГГц, в Switch 2 он настроен на работу при значительно более низких частотах: 1,1 ГГц в портативном режиме и 998 МГц в док-станции — это не ошибка, утверждают специалисты, в док-станции частота процессора ниже по пока неизвестным причинам.
Аналогично с графическим процессором, хотя его работа допустима при частотах вплоть до 1,4 ГГц, верхним пределом в Nintendo Switch 2 является 1007 МГц — это пиковая частота при работе в док-станции. В портативном режиме частота графического процессора ограничена значением 561 МГц. В Tom’s Hardware назвали ближайшие по характеристикам дискретные видеокарты: RTX 3050 4 ГБ и RTX 2050 для ноутбуков, — они основаны на архитектуре Ampere, у них 2048 CUDA ядер и рабочие частоты до 1500 МГц.
Подсистема памяти — два модуля LPDDR5X по 6 ГБ. В портативном режиме частота памяти 2133 МГц, 3200 МГц в док-станции. Это соответствует пропускной способности 68 и 102 ГБ/с соответственно. Из всей памяти 3 ГБ зарезервированы строго для операционной системы. Встроенный накопитель использует стандарт Universal Flash Storage (UFS). Поддерживаются карты microSD Express объёмом до 2 ТБ. В чипе NVIDIA предусмотрен специальный блок для распаковки данных в память, он поддерживает формат сжатия LZ4.
Nintendo Switch 2 поступит в продажу 5 июня 2025 года.