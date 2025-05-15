Восьмиядерный SoC от NVIDIA с графикой Ampere.

Авторы YouTube канала Digital Foundry назвали официальные спецификации игровой консоли Nintendo Switch 2, сообщает Tom’s Hardware. Устройство оснащается нестандартным чипом от NVIDIA, который объединяет восемь процессорных ядер ARM Cortex A78C и 1536 CUDA ядер на базе графической архитектуры Ampere. Также в Switch 2 используется 12 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель объёмом 256 ГБ.

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По информации ресурса, только шесть из восьми ядер процессора выделены для игр, два ядра зарезервированы только для операционной системы, что является распространённой практикой: так было в прошлой Nintendo Switch и других современных консолях. Хотя допустимая частота процессора составляет 1,7 ГГц, в Switch 2 он настроен на работу при значительно более низких частотах: 1,1 ГГц в портативном режиме и 998 МГц в док-станции — это не ошибка, утверждают специалисты, в док-станции частота процессора ниже по пока неизвестным причинам.

Аналогично с графическим процессором, хотя его работа допустима при частотах вплоть до 1,4 ГГц, верхним пределом в Nintendo Switch 2 является 1007 МГц — это пиковая частота при работе в док-станции. В портативном режиме частота графического процессора ограничена значением 561 МГц. В Tom’s Hardware назвали ближайшие по характеристикам дискретные видеокарты: RTX 3050 4 ГБ и RTX 2050 для ноутбуков, — они основаны на архитектуре Ampere, у них 2048 CUDA ядер и рабочие частоты до 1500 МГц.

Подсистема памяти — два модуля LPDDR5X по 6 ГБ. В портативном режиме частота памяти 2133 МГц, 3200 МГц в док-станции. Это соответствует пропускной способности 68 и 102 ГБ/с соответственно. Из всей памяти 3 ГБ зарезервированы строго для операционной системы. Встроенный накопитель использует стандарт Universal Flash Storage (UFS). Поддерживаются карты microSD Express объёмом до 2 ТБ. В чипе NVIDIA предусмотрен специальный блок для распаковки данных в память, он поддерживает формат сжатия LZ4.

Nintendo Switch 2 поступит в продажу 5 июня 2025 года.