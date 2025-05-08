Максимальная скорость вращения Seasonic MAXFlow 3300 об/мин.

Seasonic представила высокопроизводительные вентиляторы MAXFlow с диаметром крыльчатки 120 мм и толщиной 30 мм, сообщает HardwareLuxx. При максимальной скорости вращения крыльчатки 3300 об/мин воздушный поток достигает 154,85 кубических футов в минуту (CFM), уровень шума достигает 46,6 дБ, а статическое давление — 8,5 мм вод. ст. Вентиляторы оснащаются регулятором, с помощью которого можно настроить рабочий диапазон скорости вращения: до 1000, 2000 или 3300 об/мин.

Источник изображения: Seasonic

В числе особенностей и преимуществ производитель упоминает: усиленную конструкцию с резиновыми накладками для снижения уровня шума; технологию точного литья для минимизации зазоров между лопастями и рамой; двойные шарикоподшипники от японской NMB и трёхфазный бесщёточный двигатель; длительный срок службы до 70000 часов.

Источник изображения: Seasonic

Вентиляторы будут продаваться по одному и в комплектах по три штуки. В первом случае комплект будет включать саморезы и длинные винты для установки на радиаторы систем жидкостного охлаждения, во втором случае, помимо винтов и саморезов, в комплект будет входить разветвитель для подключения трёх вентиляторов к одному 4-контактному PWM разъёму.